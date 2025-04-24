Что Уиткофф предложит Путину при следующей встрече: Bloomberg узнал

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

США потребуют от России признать право Украины на собственную армию и производство оружия в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных источников.

«Ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время их следующей встречи», — сообщили источники на условиях анонимности.

Реклама

Если Россия согласится на эти условия, как того требуют Украина и ее европейские союзники, это будет означать, что Путину придется отказаться от «демилитаризации» Украины, что было заявлено как одна из ключевых целей так называемой «СВО».

По мнению авторов статьи, это признак того, что администрация Трампа хочет добиться некоторых уступок не только от Украины, но и от Кремля.

В США также хотят, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС и оккупированные территории в Харьковской области.

Напомним, Трамп отреагировал на ночные удары РФ по Украине и призвал Путина остановиться.