ЗАЭС — среди сложных вопросов переговоров Украины, США и РФ: заявление МАГАТЭ

ЗАЭС / © Associated Press

Деокупация Запорожской атомной электростанции , контролируемая российскими войсками, является одним из самых сложных вопросов в переговорах между Украиной, США и РФ.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которого цитирует Укринформ .

По его словам, именно вопросы станции и временно оккупированных территорий вызывают больше всего трудностей в переговорном процессе.

Гросси отметил, что во время недавнего визита в Украину обсуждал ситуацию вокруг ЗАЭС с президентом Владимиром Зеленским, а также поддерживает контакты с другими международными партнерами. В то же время МАГАТЭ продолжает коммуникацию и с российской стороной.

«Моя роль состоит в том, чтобы разговаривать с обеими сторонами во избежание ядерной аварии», — подчеркнул глава агентства.

Он добавил, что окончательное урегулирование ситуации вокруг станции будет в значительной степени зависеть от результатов переговоров, в которых МАГАТЭ не принимает непосредственного участия, но поддерживает процесс.

Отдельно Гросси сообщил, что продолжаются консультации по введению шестого режима прекращения огня. Речь идет о возможности проведения ремонтов внешних электросетей, обеспечивающих питание Запорожская атомная электростанция.

Конфликт вокруг ЗАЭС продолжается: ранее Зеленский объяснил , что требуют россияне и как реагирует Украина.

оккупанты стремятся покинуть станцию под контролем России, а Украина настаивает на своем праве на управление.

