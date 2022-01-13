"Зафиксированы разногласия, и это плохо": у Путина прокомментировали переговоры РФ с НАТО и США

"Зафиксированы разногласия, и это плохо": у Путина прокомментировали переговоры РФ с НАТО и США

В Кремле заявили, что НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои войска на своей территории.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал неудачной серию переговоров с США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

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Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС".

Так, по словам Пескова, по принципиальным вопросам консультаций РФ, США и НАТО в Женеве и Брюсселе "зафиксированы разногласия, и это плохо ".

"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов", — сказал он.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что "НАТО не может диктовать России, как и куда ей перемещать свои военные силы на своей территории". "Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент", - заявил представитель Кремля. .

Следует отметить, что 12 января после заседания Совета НАТО-Россия в Брюсселе генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что НАТО и Российская Федерация имеют существенные разногласия относительно Украины.

Напомним, 12 января в Брюсселе на фоне наращивания Кремлем войск на границе с Украиной состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на встречах с представителями РФ на этой неделе будут урегулированы все вопросы и проблемы, но подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по поводу будущего членства Украины в Альянсе.



Ранее, 10 января, в Женеве представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран говорили более семи часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую – заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

После встречи Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину. В то же время Шерман заявила, что США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

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