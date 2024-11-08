Захарова дерзко угрожает ЕС из-за возможной конфискации 300 миллиардов долларов российских активов

Представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с угрозами в адрес Европейского Союза относительно возможной конфискации российских активов

Представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ЕС последствиями, если тот конфискует российские активы в 300 миллиардов долларов. Россия, мол, предупреждала ЕС о последствиях таких действий.

Об этом она заявила в своих соцсетях.

Мария Захарова вспомнила о недавних визитах и обращениях Зеленского к союзникам с призывом передать Украине замороженные российские активы.

Представитель МИД РФ говорит, что Россия "честно" предупредила ЕС о последствиях таких действий. После чего сразу прибегла к обвинениям украинских политиков в коррупции и войне.

В своем заявлении пресс-секретарь МИД РФ также пыталась переложить ответственность за экономические проблемы с России на украинских олигархов. Она цинично утверждала, что именно их средства, а не активы страны-агрессора, которая систематически обстреливает украинские города и разрушает предприятия, нужно конфисковывать для восстановления украинской экономики.

Напомним, большинство стран Европейского союза и Европейская комиссия поддерживают предложение заморозить активы РФ на три года вместо шести месяцев.

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