Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова / © Getty Images

Итальянские депутаты резко раскритиковали пресс-секретаря МИД России Марию Захарову за ее заявления относительно обрушения части средневековой башни Torre dei Conti в Риме. Один из политиков назвал Захарову «мерзостью».

Соответствующие заявления сделали лидер итальянской партии «Действие» (Azione) Карло Календа в эфире программы Tagadà на телеканале La7 и евродепутат от Демократической партии Италии, вице-президент Европарламента Пина Пичерно, информирует Ansa.

"Захарова — это мерзость. Возможно, стоит понять, кто такие россияне: они депортируют украинских детей в Россию, убивают мирных жителей, и именно так говорят о трагедиях, подобных этой», — высказался Календа.

Он также назвал Россию местом, «которым руководят безжалостные убийцы, не ценящие человеческую жизнь».

Политик подчеркнул, что в ответ на это следует дать украинцам силу бороться с россиянами на поле боя.

"Слова Марии Захаровой — это позор, и они полностью соответствуют пособникам кремлевской пропаганды: взять новостной факт и использовать его, чтобы сеять ненависть и дискредитировать европейские страны, которые поддерживают Украину», — заявила Пичерно.

Евродепутат назвала это классическим примером «циничной и продуманной атаки против Италии и Европы».

"Россия Путина сегодня является нашим врагом, потому что она борется против свободы, демократии и ценностей, на которых основан Европейский Союз. Использовать боль и культурное наследие Рима для распространения дезинформации — это низменный жест, который еще раз показывает токсичную и агрессивную природу российского режима. Италия не позволит себя запугать теми, кто сеет ложь: мы и дальше будем на стороне свободы и Украины«, — подчеркнула вице-президент Европарламента.

Что известно об обвале башни в Риме и заявлении Захаровой?

Напомним, 3 ноября в Риме, недалеко от Колизея, произошло частичное обрушение средневековой башни Torre dei Conti, которая находилась на реконструкции. В результате инцидента пострадали несколько работников. Один рабочий получил серьезные травмы и был госпитализирован, а еще одного засыпало обломками.

Комментируя этот инцидент, Захарова назвала суммы помощи от Италии для Украины. В своем заявлении она отметила, что пока итальянское правительство будет «бессмысленно» тратить деньги своих налогоплательщиков, страна рухнет вся: от экономики до башен.

«Напомню, в мае этого года МИД Италии сообщил, что „итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд — для беженцев, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарную деятельность“. Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — говорилось в заявлении Захаровой в Сети.