Захарова набросилась на Макрона после заявления о роли России в мире

Захарова в очередной раз продемонтировала свою низость, грубо ответив Макрону после его слов о РФ.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Захарова

Захарова / © Associated Press

В РФ отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в Давосе о «дестабилизационной роли России». Там утверждают, что политик пытается «замолчать свои ошибки».

Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее мнению, высказывание Макрона о «дестабилизирующей» роли России является «больной фантазией» и попыткой «умолчать свои ошибки».

Также путинская приспешница насмехнулась над Макроном из-за очков, в которых он недавно выступал. Она вспомнила их, комментируя слова французского лидера о том, что сегодня наблюдается отступление от международного права к миру правил.

«Макрон прозрел с помощью своих „волшебных“ очков, выступая на Давосском форуме», — заявила Мария Захарова.

Ранее Захарова озвучила позицию Кремля по размещению иностранных войск в Украине.

«Россия не собирается обсуждать коренным образом неприемлемую и подрывающую любую безопасность, иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу — ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмыслить на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции», — сказала Захарова.

