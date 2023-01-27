Захарова обвинила НАТО в "расширении конфликта" и противостоянии с РФ: Подоляк резко отреагировал

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения спикера российского МИД Марии Захаровой, которые она бросила в адрес НАТО. Она обвинила Альянс в "расширении конфликта" из-за поставок оружия ВСУ.

Подоляк выразил свое заявление в Twitter.

Представитель ОП подчеркнул, что Москва вторглась в Украину и убивает мирных жителей. Именно поэтому нет конфликта между РФ на НАТО, есть только "оборона Украины".

"Как бы четко объяснить российскому МИД и другим госучреждениям, что РФ является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью войны против Украины является массовое убийство ее граждан. Поэтому нет никакого "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украины своего права на жизнь", — говорится в сообщении Подоляка.

Упреки Захаровой

После того, как Германия разблокировала поставки в Украину танков Leopard 2, представительница МИД России решила успокоить российский народ. Мол, техника "не сможет изменить ситуацию в пользу Украины". Не забыла Захарова и о странах НАТО, как еще раз обвинила в "расширении конфликта".

"Кого НАТО собирается дальше обманывать? Своих граждан? Граждане стран НАТО должны знать, что их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет нарастающим. Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, которое попадает в Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Захаровой.

Напомним, ранее Захарова устроила истерику из-за визита Владимира Зеленского в США. Она нецензурно обозвала украинского лидера с сыном. Она заявила, что такой визит свидетельствует о том, что "теперь Киеву все позволено".

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