Захарова обвинила Санду в "притеснении русскоязычных": Молдова отреагировала

В российском МИДе обвинили молдавского президента Маю Санду в "притеснении русскоязычных". В ответ Кишинев вызвал посла РФ в Молдове Олега Васнецова, чтобы выразить свой протест.

Об этом сообщает News Maker со ссылкой на главу пресс-службы МИД Молдовы Даниэла Воде.

Отмечается, что в своем последнем заявлении спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый Кодекс о выборах в Молдове. Она выразила мнение о том, что он "приведет к ограничению прав русскоязычного населения Молдовы и нанесет ущерб двусторонним отношениям с Россией".

"Осенью 2020-го, напомню, тогда кандидат в президенты Санду, гражданка Румынии, сказала, что приложит все усилия, чтобы, как она сказала, использование русского языка было на уровне. Она призвала не верить тому, что говорят, якобы после его избрания Будут ограничивать права русскоязычного населения. Так что, она, оказывается, врала тогда? А международные структуры снова не хотят этого замечать", — заявила Захарова.

Молдавию такая риторика Москвы возмутила. МИД назвало "неприемлемой манерой обращение к лидеру страны".

"Госпожа президент — общепризнанный лидер, который решительно борется за демократию, уважение прав и свобод граждан. Хотелось бы напомнить официальному представителю российского МИД о том, что дипломатия имеет профессиональную этику, которой мы придерживаемся. Абсолютно неприемлема манера обращения к лидеру страны, избранному своим народом, это неуважение не только к нашему президенту, но и каждому гражданину, которого он представляет", — заявил глава пресс-службы МИД Молдовы.

Именно поэтому внешнеполитическое ведомство вызвало посла Олега Васенцова. "Агрессивная риторика в последних заявлениях госпожи Захаровой недопустима", - подчеркнул Даниэл Воде.

Напомним, на днях Захарова пустила скупую слезу, декламируя стихотворение Владимира Высоцкого "Мы вращаем землю" и рассказывая о "воевавших дедах". Захарова рассказала, что каждый день, когда она приходит на работу, у нее за спиной "стоят они – живые и мертвые", и спрашивают о сделанном во благо страны.

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