Захарова обвинила США и ЕС в воздействии на Армению: детали

Захарова заявила об "обработке" Еревана США и ЕС.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, мол, Вашингтон и Брюссель влияют на Армению, чтобы Ереван принял решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом Захарова заявила на брифинге, сообщают российские средства массовой пропаганды.
"По поступающей информации Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать военно-техническое сотрудничество и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян", — заявила Захарова.
По ее словам, Москва видят, "с какой деструктивной фанатичностью американцы возделывают Ереван". Мол, такой "обработкой", во время недавних визитов занимались глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и заместитель госсекретаря Юри Ким.
Захарова цинично обвинила западные страны в том, что они в погоне за этими целями забыли о ценностях и правах человека.
Напряжение в отношениях РФ и Армении
Недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении от России является стратегической ошибкой. В частности, в архитектуре сохранности.
Москве подобные заявления из Еревана не понравились. После заявления Пашиняна МИД России вызвал посла Армении из-за ряда "недружественных" действий. Якобы это явилось одним признаком напряженности между двумя странами.