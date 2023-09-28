Захарова обвинила США и ЕС в воздействии на Армению: детали

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, мол, Вашингтон и Брюссель влияют на Армению, чтобы Ереван принял решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом Захарова заявила на брифинге, сообщают российские средства массовой пропаганды.

"По поступающей информации Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать военно-техническое сотрудничество и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян", — заявила Захарова.

По ее словам, Москва видят, "с какой деструктивной фанатичностью американцы возделывают Ереван". Мол, такой "обработкой", во время недавних визитов занимались глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр и заместитель госсекретаря Юри Ким.

Захарова цинично обвинила западные страны в том, что они в погоне за этими целями забыли о ценностях и правах человека.

Напряжение в отношениях РФ и Армении

Недавно армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении от России является стратегической ошибкой. В частности, в архитектуре сохранности.

Москве подобные заявления из Еревана не понравились. После заявления Пашиняна МИД России вызвал посла Армении из-за ряда "недружественных" действий. Якобы это явилось одним признаком напряженности между двумя странами.