Каждый раз россияне сами себя превосходят.

Россияне вновь заявили, что членство Украины в НАТО "недопустимо" для них. По словам спикера вражеского МИД Марии Захаровой, это якобы "создает серьезную угрозу российской безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для Европы". Впрочем, дипломатка пошла дальше, отметив, что отказа от членства в Альянсе уже мало.

Об этом сообщают РосСМИ.

"Просто отказать Киеву о вступлении в НАТО сейчас уже недостаточно", — издала пресс-секретарь МИД России.

Как детализировала путинская представительница, Россия требует "аннулировать декларацию саммита в Бухаресте в 2008 году", где Украина пообещала членство в Альянсе без конкретных сроков.

Напомним, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что на российских дипломатов якобы "оказывается колоссальное давление". Мол, им угрожают расправой.

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