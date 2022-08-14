Захарова устроила истерику и пригрозила США расторжением дипломатических отношений: причина

Представитель российского МИД Мария Захарова устроила истерику из-за того, что РФ могут признать государством-террористрм.

Она заявила, что если это произойдет, то " Россия разорвет дипломатические отношения с США".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

"Если Конгресс объявит Россию страной-спонсором терроризма, об отношениях между двумя странами можно будет забыть", – заявила Захарова.

Представитель российского МИД заявила, что в США знают о намерениях РФ, ведь они это заявление "даже перевели на английский язык".

Захаровой привидилось, что "США хотят заставить Запад признать РФ спонсоркой терроризма, потому что у них не получилось изолировать государство-оккупанта".

Как сообщалось, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

В преддверии Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны Европейского Союза ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

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