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Захарова устроила истерику из-за заявления Буданова об убийстве россиян

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Захарова устроила истерику из-за заявления Буданова об убийстве россиян

Представитель российского МИД Захарова устроила истерику из-за заявления Буданова / Фото: Associated Press

Представитель МИД РФ, в присущей для россиян манере, втянула в свой скандал США.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова устроила очередную историку из — за заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Об этом она написала у себя в Telegram.

Захару разозлило высказывание главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, который пообещал "убивать россиян" до победы в войне с агрессорами.

Представитель МИД РФ, в присущей для россиян манере, втянула в свой скандал Соединенные Штаты Америки и в очередной раз во всем обвинила Белый дом.

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", – написала Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что с обвиняемыми в покушении на российского пропагандиста Захара Прилепина может произойти "несчастный случай" в тюрьме.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается накопить определенный запас ракет для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

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Дата публикации
Просмотры
1245
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