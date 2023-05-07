Представитель МИД РФ, в присущей для россиян манере, втянула в свой скандал США.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова устроила очередную историку из — за заявления главы украинской разведки Кирилла Буданова.

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Об этом она написала у себя в Telegram

Захару разозлило высказывание главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, который пообещал "убивать россиян" до победы в войне с агрессорами.

Представитель МИД РФ, в присущей для россиян манере, втянула в свой скандал Соединенные Штаты Америки и в очередной раз во всем обвинила Белый дом.

"Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм", – написала Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что с обвиняемыми в покушении на российского пропагандиста Захара Прилепина может произойти "несчастный случай" в тюрьме.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается накопить определенный запас ракет для того, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

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