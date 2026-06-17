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Захарова в истерике озвучила новую версию удара по Лавре: что придумала
В Москве традиционно искажают факты об ударе по Киево-Печерской лавре.
В России всячески пытаются оправдаться за удар по Киево-Печерской лавре 15 июня, выдавая лживые версии тех ночных событий. В частности, Москва цинично переводит вину на Украину.
Об этом свидетельствует ложное заявление пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой.
В привычной для себя манере спикер МИД запустила новую волну дезинформации, заявив о якобы ударе по Успенскому собору ракетой Patriot. Кроме того, по ее словам, к атаке даже причастен Запад, который якобы поставляет «некачественное вооружение».
Отметим, Захарова и словом не обмолвиласьо том, что Лавру, наместником которой долгое время был оправдывавший агрессию РФ митрополит УПЦ Павел Лебедь «Мерседес», атаковали два российских «Шахеда».
В то же время, Служба безопасности Украины обнародовала прямые доказательства того, что именно российский Shahed (модификация «Герань-2») попал в собор. На месте падения были обнаружены фрагменты корпуса и двигателя беспилотника. В частности, маркировка свидетельствует о том, что некоторые комплектующие были изготовлены на территории РФ в особой экономической зоне Алабуга.
Напомним, после удара по Киево-Печерской лавре Кремль сделал громкое заявление , которым пытается снять с себя вину. Ранее Минобороны РФ заявило, что якобы «подтвержденные сообщения» указывают, что ракета-перехватчик Patriot поразила Киево-Печерскую лавру. Тем не менее, отмечают в ISW, таким образом, российское информационное пространство пытается отрицать свою вину.
Заметим, между тем украинцы спорят про культуру «вне политики» после удара по Лавре в Киеве. На фоне этого пользователи Threads упоминают снос памятника русскому писателю Михаилу Булгакову. Однако другая часть выступает против и четко разделяет политику и культуру.