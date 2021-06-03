Захват государственной власти: суд разрешил провести заочное расследование относительно Януковича

Речь идет о действиях экс-президента в сентябре-октябре 2010 года.

Шевченковский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Речь идет об уголовном производстве по факту захвата государственной власти. В деле расследуют обстоятельства совершения действий Януковича в сентябре-октябре 2010 года, которые были направлены на незаконное увеличение объема своих властных полномочий как президента Украины. "Они относились к полномочиям законодательной и исполнительной власти, вследствие возвращения неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.



К слову, такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие.



Как сообщалось, 24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину експрезидента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 он проживает в России.

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