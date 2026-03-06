Захват инкассаторов "Ощадбанка": Орбан перед этим посетил учреждение, которое похитило их

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Getty Images

Реклама

Венгерские силовики захватили украинские инкассаторские авто «Ощадбанка» с валютой и золотом в тот же день, когда их штаб посетил премьер-министр Виктор Орбан. Официально политик обсуждал там угрозу терроризма.

Об этом сообщила «Европейская правда».

В день, когда в Венгрии были захвачены украинские инкассаторские автомобили, которые транзитом следовали через страну, Орбан провел встречу с руководством структуры, осуществлявшей эту операцию.

Реклама

Утром 5 марта политик посетил Антитеррористический центр Венгрии (TEK). Об этом свидетельствуют обнародованные правительством фотографии, а также информация от венгерских источников украинских журналистов.

Официально визит Орбана объяснили обострением ситуации на Ближнем Востоке и якобы связанным с этим повышенным риском террористических угроз.

«Из-за этого мы должны усилить контроль за пассажирским трафиком, прибывающим из-за границы в Венгрию«, — цитирует венгерского премьера его пресс-служба.

О других темах переговоров публично не сообщалось.

Реклама

Виктор Орбан во время посещения Антитеррористического центра Венгрии 5 марта / © Уряд Угорщини

Вечером того же дня силовики Антитеррористического центра остановили и захватили инкассаторские автомобили, которые легально перевозили значительную сумму валюты и золото из Австрии в Украину транзитом через территорию Венгрии.

Причастность TEK к этой операции изданию подтвердили несколько источников. Об этом также сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Пани, который не исключает, что задержанных украинцев могут использовать в дальнейшем развитии спецоперации.

Похищение инкассаторов «Ощадбанка» в Венгрии — последние новости

В Будапеште 5 марта венгерские силовики безосновательно задержали два инкассаторских авто «Ощадбанка», которые перевозили из Австрии в Украину 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота. Судьба семерых украинских сотрудников банка пока неизвестна, связь с ними отсутствует. Сами машины, согласно GPS-данным, заблокированы на территории силовых структур Венгрии, предположительно — в Антитеррористическом центре.

МИД Украины назвал этот инцидент «государственным терроризмом и рэкетом», направив официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан и вернуть имущество.

Реклама

«Ощадбанк» и НБУ подтвердили, что перевозка была плановой и полностью соответствовала международным таможенным правилам, поэтому Киев готовит обращение в Евросоюз для правовой оценки действий венгерских властей.

Венгерская налоговая сообщила, что задержала семерых украинцев, среди которых экс-генерал спецслужб, по подозрению в отмывании денег и золота, найденных в двух авто. МИД Украины требует немедленного освобождения граждан и доступа консулов, чего Будапешт до сих пор не предоставил без объяснения причин.