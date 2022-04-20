Захватчики, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий — Кислица

Захватчики, как нацисты, вывозят украинцев с захваченных территорий — Кислица

Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин.

Оккупанты продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия.

Об этом на заседании Совбеза ООН сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, пишет Укринформ.

«Неотъемлемым элементом такого перемещения есть фильтрационные лагеря», — отметил постпред. По его словам, не менее 20 тысяч украинцев содержатся в фильтрационных лагерях «на линии Мангуш – Никольское – Ялта и около 5–7 тыс. – в Безымянном Донецкой области».

Граждан Украины отправляют в депрессивные регионы РФ, в частности в северные области и на остров Сахалин. При этом им выдают документы, запрещающие покидать российские регионы в течение двух лет.

В целом, сказал постпред, на сегодняшний день на территорию России переселено более 500 тыс. украинцев, в том числе 121 тыс. детей.

Такие действия российских кафиров могут быть квалифицированы как похищение людей и требуют решительного ответа международного общества, прежде всего соответствующих структур ООН, подчеркнул Кислица.

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«Каждый раз кажется, что мы уже привыкли к позорным методам российской войны. Но каждая свежая новость из Мариуполя и десятков других горячих точек доказывает, что россияне способны добиваться новых высот», — отметил он.

Как сообщалось, в Мариуполе российские кафиры продолжают бомбить "Азовсталь", готовят из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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