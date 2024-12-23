Главная выставка была создана в Москве в преддверии "выборов".
На временно оккупированных территориях россияне создают новые центры "промывания мозгов".
По поручению российского диктатора Владимира Путина, враг открывает филиалы выставки «Россия» на ТОТ.
Главная выставка была создана в Москве накануне выборов. На нее организованно свозили людей из регионов. Теперь Кремль масштабирует опыт и открывает каждый павильон отдельно.
Напомним, кафиры начали на временно захваченных территориях Украины подготовку к так называемым "выборам".
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