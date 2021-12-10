Закарпатская область получила нового главу: им стал полковник СБУ

Это уже второй работник СБУ на должности главы Закарпатской ОГА за последние два года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Закарпатской области. Им стал полковник Службы безопасности Украины Виктор Микита.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи в ОП Зеленский вручил новому главе Закарпатской ОГА служебное удостоверение. Президент убежден, что опыт и знание родного края Микиты будут способствовать эффективной работе в должности.

Кто такой Виктор Микита

Виктор Микита родился в 1979 году в с. Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум, в 2002 году – Национальную академию внутренних дел Украины.

В 2013-14 годах служил в Донецке. В 2015-2018 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

Затем работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области. После этого перешел на работу в Центральный аппарат СБУ.

Отметим, это уже второй работник СБУ в должности главы Закарпатской ОГА за последние два года. С апреля по декабрь 2020 года этот пост занимал руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, вскоре возглавивший облсовет.

Как сообщалось, 15 ноября депутаты Закарпатского областного совета уволили главу облсовета Алексея Петрова.