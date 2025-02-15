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Заключение соглашений без участия Украины: Зеленский сделал мощное заявление

Заключение соглашений без участия Украины: Зеленский сделал мощное заявление

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Если Украину исключают из переговоров "о нашем будущем, то мы проигрываем".

Украина никогда не примет соглашения, заключаемые без участия страны. Такое же правило следует применить и ко всей

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

По словам президента, если Украину исключают из переговоров "о нашем будущем, то мы проигрываем"

"Украина не будет принимать соглашения, которые заключаются за нашей спиной, без нашего участия. Такое же правило следует применять и до всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы. Европа должна быть за столом, когда принимаются решения по европейским делам", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил, есть ли у США готовый план по окончании войны.

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