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Закон Грэма против РФ: применит ли Трамп санкционный кнут к Кремлю — политолог
Трамп будет вынужден корректировать свою политику в отношении РФ и ее партнеров, учитывая мнение тех политиков, которые проголосовали за закон Грэма.
Закон покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях против России предоставляет президенту США Дональду Трампу мощный инструмент давления на государства, помогающие Москве обходить ограничения. Двухпартийная поддержка этого закона демонстрирует четкий запрос на более жесткую политику в отношении РФ. Этот механизм может изменить внешнеполитические шаги Белого дома.
Такое мнение политолог Сергей Таран выразил в эфире телеканала «Київ24».
Что дает Трампу новый закон о санкциях против России
По его словам, благодаря закону Грэма у американского лидера, очевидно, будет дополнительный инструмент влияния — возможность вводить санкции против других государств.
«Сейчас у Трампа состоятся сложнейшие переговоры, если, конечно, визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты не будет отменен. И это значит, что Трамп, очевидно, будет иметь такой инструмент влияния — наложение санкций на любые другие страны» , — сказал Таран.
Он напомнил, что ранее тарифная война Трампа с миром завершилась для американского президента неудачно, в том числе внутри Соединенных Штатов, где его позиция не получила однозначной поддержки. В то же время, по мнению политолога, Трамп получил своеобразную «легитимизацию» для применения санкций против государств, которые, по его мнению, помогают России избегать ограничений.
Применит ли Трамп новый закон о санкциях против России
«Это не означает, что Трамп применит санкции адские против всех. Но то, что он будет использовать этот закон, у меня сомнений нет», — подчеркнул Таран.
Эксперт также обратил внимание на политическое значение принятого закона. По его словам, документ демонстрирует настроения внутри американской политической среды и свидетельствует о том, что представители обеих ведущих партий США поддерживают более жесткий подход к России.
Таран отметил, что вскоре в США пройдут выборы в Конгресс. Он предположил, что демократы могут получить большинство в не менее одной из палат — Палате представителей.
«Это немного изменит температуру внутри американской политики, которую просто будет вынужден учитывать Трамп в своей внешней политике. Это показатель, какая температура в политике американской, это этот закон, который показывает, что в США недовольны тем, что у Трампа такая мягкая позиция в отношении России. И Трамп, который будет вынужден учитывать теперь в тех обстоятельствах новых позицию Конгресса, так или иначе будет корректировать свою политику с мнением тех политиков, которые голосовали за этот закон», — прогнозирует политолог.
Он добавил, что позиция американских политиков в значительной степени объясняется настроениями избирателей. Как отметил Таран, результаты опросов общественного мнения в США демонстрируют поддержку более жесткого подхода к России среди большинства избирателей как Демократической, так и Республиканской партий.
Закон Грэма о санкциях против РФ — что он предусматривает
Напомним, 18 сентября Трамп подписал закон Грэма, усиливающий санкции против России и Ирана. Документ предусматривает введение пошлин до 100% против стран-покупателей российских энергоносителей (в частности, Китая и Индии) или тех, кто помогает обходить ограничения. Также пакет бьет по энергетике, ОПК, финансам и «теневому флоту» РФ. Цель закона — сократить доходы Москвы для войны.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа, сенаторов и членов Палаты представителей США за подписание закона Грэма. Глава государства подчеркнул, что лучшим чествованием памяти покойного сенатора станет полноценная и скорейшая реализация этого документа, поскольку экономическое давление и решимость являются ключевыми инструментами для завершения войны и достижения мира.