"Закон Магнитского": США ввели санкции против кубинского министра

Ограничения ввели, чтобы поддержать народ Кубы в его стремлении к демократии и избавлению от режима

США ввели ограничительные меры против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за демонстраций в стране.

Об этом информирует американский Минфин.

"Кубинский народ протестует за основные права, которые он заслуживает. Минфин будет продолжать вводить санкции, связанные с Кубой, в том числе ограничительные меры, введенные сегодня, чтобы поддержать народ Кубы в его стремлении к демократии и избавлению от режима", — заявила глава ведомства Джанет Йеллен.

Нынешние меры нацелены на министра обороны Кубы и специальной национальной бригады МВД Альваро Лопеса Миеры в связи с подавлением мирных протестов на Кубе.

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Министерство революционных вооруженных сил Кубы сыграло важную роль в подавлении продолжающихся протестов на Кубе, в ходе которых кубинские граждане призывают положить конец 62-летнему режиму и ухудшению условий жизни в стране.

В стране задерживают участников акций протеста против коммунистического правительства. С начала митингов, начавшиеся 11 июля, было задержано более 5000 человек. По информации издания, среди них более 120 активистов, а также независимые журналисты.

Отмечается, что на Кубе частично отключила почти все социальные сети. От 12 июля доступ частично ограничен в Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram. К слову, Facebook Inc заявила Reuters, что обеспокоена ограничением своих услуг на Кубе.

Как сообщалось, на Кубе тысячи людей вышли на демонстрации из-за действий властей во время пандемии. Антиправительственные протесты называют едва ли не самыми, которые происходили в стране. Участники акций выражали возмущение ростом цен во время пандемии и недостаточным уровнем вакцинации. Люди обвиняли власть в некомпетентности. В некоторых городах произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Сообщают о раненых. Впрочем, точное количество не называется.

Что ни год, то в мире революция: на Кубе начались протесты против власти – "Секретные материалы"

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