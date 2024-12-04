Закон о демобилизации: когда военные смогут вернуться домой — в Раде ответили

В комитете Верховной Рады, занимающемся соответствующими вопросами, пока не могут определить, когда будет принят закон о демобилизации, который установит четкие сроки службы для военных.

Об этом рассказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Нардеп сообщил, что военные на фронте устали: кто физически, кто морально, а кто просто "выгорел" и перестал ценить жизнь. Он подчеркнул, что таких защитников нужно заменять, но пока кроме ротаций нет других возможностей для решения этой проблемы.

Федиенко также добавил, что правительству уже поручено разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о демобилизации. Однако он отметил, что никто не может точно спрогнозировать, когда завершится активная фаза военных действий. Различные прогнозы говорят о конце этого года, середине следующего или даже 2026 году. Поэтому он не может предусмотреть, когда будет принят закон о демобилизации.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом, регулирующим порядок и условия увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.

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