Закон о множественном гражданстве: в Раде опровергли ряд фейков

Множественное гражданство / © Getty Images

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После принятого Верховной Радой закона о множественном гражданстве глава комитета по вопросам организации госвласти, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк предоставила дополнительные разъяснения и опровергла фейки.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам Шуляк, закон о множественном гражданстве поможет:

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сохранить связи с родиной миллионов украинцев, которые были вынуждены уехать во время полномасштабного российского вторжения и раньше;

привлекать инвестиции из-за рубежа;

адаптировать страну к европейским стандартам.

В то же время, народный депутат опровергла информацию о том, что новый закон якобы легализует российские паспорта. На самом деле действующее украинское законодательство запрещает множественное гражданство с государством-агрессором. Отмечается, что добровольное приобретение российского гражданства является основанием для потери украинского. Это не касается случаев принудительной паспортизации, которую россияне проводят на оккупированных территориях.

Шуляк также указала, что в Конституции говорится о едином гражданстве Украины как институте, а не как запрете другого паспорта. То есть Конституция не запрещает быть бипатридом. В то же время избирательные права есть только у тех, кто является украинским гражданином.

«Закон вводит равные условия для гражданства — в том числе через квалификационные требования: знание языка, истории, Конституции и уважения к ней, подтверждение связи с Украиной. Раздачи паспортов кому угодно не будет — наоборот, будут четкие и понятные критерии и упрощение процедур для украинцев в мире», — объяснила глава комитета по вопросам организации госвласти.

Она отметила, что новый закон не отменяет воинские обязанности для граждан Украины: они не зависят от наличия другого гражданства. В случае уклонения от военной службы, сохраняются все правовые последствия.

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Шуляк опровергла то, что множественное гражданство станет якобы инструментом, который позволит иностранцам скупать украинскую землю. Новый закон не меняет действующего земельного законодательства. В то же время существуют четкие нормы закона о земле для граждан Украины и иностранных граждан.

Напомним, 18 июня Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства. Узнайте, в каких случаях допускается множественное гражданство.

К слову, законопроект о множественном гражданстве президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента еще в августе 2024 года, а в конце того же года Рада приняла документ в первом чтении.