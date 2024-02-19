Закон о мобилизации: когда Рада проголосует во втором чтении, и о чем больше всего спорят нардепы

Нардеп Михаил Цымбалюк говорит, что "закон будет сложно проходить", но "есть все шансы его проголосовать во втором чтении в целом".

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении на этой неделе. Нардепы до сих пор дискутируют по поводу спорных положений в документе, однако "есть все шансы", что законопроект будет проголосован во втором чтении в целом.

Об этом первый заместитель главы Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк рассказал в эфире телемарафона.

Когда Рада проголосует законопроект о мобилизации во втором чтении

"Я надеюсь, что еще на этой неделе у Верховной Рады есть шанс проголосовать за законопроект о мобилизации во втором чтении. 21 февраля – крайний день подачи поправок. Если профессионально сработает – а для этого есть все основания – Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке, и еще на этой неделе можно рассмотреть во втором чтении", – заявил Цымбалюк.

Нардеп добавил, что "закон будет сложно проходить", но "есть все шансы его проголосовать во втором чтении в целом".

Вопросы в законопроекте о мобилизации, по которым продолжается оживленная дискуссия

Демобилизация срочников

"Мы считаем, что самая большая дискуссия будет вокруг вопроса демобилизации срочников. Мы требуем, чтобы немедленно, до 2 месяцев, они были демобилизованы. Они этого заслуживают, они прослужили несколько месяцев, а некоторые несколько лет", — высказался заместитель главы Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Он добавил, что срок отсрочки от мобилизации для срочников должен составлять 12 месяцев, "чтобы они могли устроить свою гражданскую жизнь, а некоторые из них и подписать контракт на продление службы".

Вопрос ухода за человеком с инвалидностью

По словам Цымбалюка, еще одна дискутивная тема – это уход за человеком с инвалидностью.

"Так, лицо с инвалидностью имеет право определить, кто за ним будет ухаживать. Это одно лицо из родственников, близких родственников. Но еще раз подчеркну – это должно быть только одно лицо, которое определит сам человек, за которым нужен уход. Но это должно быть закреплено в этом законе. Вокруг этого продолжаются дискуссии. И я думаю, что мы найдем общее мнение. Потому что лицо с инвалидностью имеет право на уход", – сказал нардеп.

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Отсрочка для преподавателей ВУЗов

В Раде считают, что преподаватели ВУЗов без ученой степени и ученого звания также имеют право на отсрочку от мобилизации.

"И докторанты, которые на контрактной форме обучения. Они тоже имеют право на отсрочку. А то, что их большое количество, это, пожалуй, не их вина. Это вина правительства, которое давало высшим учебным заведениям сами квоты. То есть лицензионные условия", – высказался Цымбалюк.

"Те, кто заплатил средства, кто учится, они должны завершить обучение. Но задача МОН и ВУЗов – будут ли они защищать эту научную работу или нет", – объяснил нардеп.

Демобилизация и ротация

Цымбалюк настаивает, что демобилизация через 36 месяцев службы – это слишком долгий срок. Народные избранники предлагают законодательно закрепить демобилизацию через 18 месяцев, но при условии, что 12 из них человек находился в зоне боевых действий.

"Это будет справедливо. И ротация – за какой период. А для этого нужно определенное количество людей, чтобы можно было ротировать те подразделения, которые сегодня на территории выполнения боевого задания могли отходить на отдых, иметь право возобновиться и отдохнуть", – отметил заместитель главы Комитета по вопросам соцполитики.

Нардеп также привел статистику о том, что только 30% всех мобилизованных находятся в зоне боевых действий. Все остальные находятся в тыловых подразделениях.

"Нужно пересмотреть позицию. И верховный главнокомандующий дал поручение Сырскому как главкому, чтобы все-таки просмотрели, как эффективно используются те силы, которые есть сегодня. А мобилизовать нужно дополнительное количество, их научить, и после определенной профессиональной подготовки пополнять силы", — рассказал Цымбалюк.

Напомним, ранее нардеп Ярослав Юрчишын выразил мнение, что результаты по законопроекту о мобилизации можно будет увидеть в "20-х числах февраля", а принятие документа – в середине марта.

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