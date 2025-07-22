Закон о НАБУ и САП раскритиковали в ЕС: чем пригрозили

В ЕС раскритиковали закон о НАБУ и САП / © unsplash.com

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Комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос подвергла критике принятие законопроекта относительно НАБУ и САП.

«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Уничтожение ключевых предохранителей, защищающих независимость НАБУ является серьезным шагом назад», — написала Кос в соцсети X.

Она подчеркнула, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, важны для пути Украины в Евросоюз.

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«Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС», — пишет еврокомиссар.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье также выразил обеспокоенность принятием законопроекта о НАБУ и САП, передает «Суспільне».

«Европейский Союз обеспокоен недавними действиями Украины по ее антикоррупционным институтам — НАБУ и САП. Эти учреждения ключевые для реформы в Украине и должны действовать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие общества», — заявил Мерсье.

Он напомнил, что ЕС оказывает Украине значительную финансовую помощь. Эта помощь зависит от прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении. По его словам, для вступления в ЕС Украина должна обладать мощной способностью противодействовать коррупции и обеспечивать устойчивость своих институтов.

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«ЕС и дальше будет следить за развитием ситуации и поддерживать Украину в соблюдении принципа верховенства права», — подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада приняла скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и подчиняют их деятельность генпрокурору. Глава Верховной Рады Стефанчук уже подписал документ.

В то же время многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подпортить этот закон, поскольку это, по их словам, грозит срывом евроинтеграции.