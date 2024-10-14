Закон о повышении налогов: в Раде сообщили, когда он заработает

Закон о повышении налогов будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни и вступит в силу на следующий день после опубликования.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он заявил, что Верховная Рада отклонила все 13 блокировочных постановлений по налоговому закону.

Далее законопроект 11416д подпишет спикер парламента Руслан Стефанчук, а затем и Зеленский. По мнению Железняка, "это будет в ближайшие дни".

"Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования, поэтому это как минимум завтра-послезавтра", — добавил нардеп.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет с 1,5 до 5%. За что и сколько будет теперь платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

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