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Закон о работе НАБУ и САП: Зеленский согласовал текст нового документа
Президент отмечает, что законопроект "гарантирует независимость антикоррупционных органов и одновременно защиту системы правопорядка от российского влияния".
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП. Подробностей пока нет. Документ должен быть внесен сегодня в Верховную Раду.
Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале.
Президент называет текст законопроекта "сбалансированным". По его словам, этот документ "гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов, а также надежную защиту системы правопорядка от российского влияния или вмешательства".
"Самое главное - реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП. Законопроект сегодня будет внесен в Верховную Раду Украины", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, в вечернем видеообращении 23 июля Владимир Зеленский анонсировал новый закон о НАБУ и САП. Он подчеркнул, что этот документ должен стать ответом на обеспокоенность общественности по поводу деятельности антикоррупционных органов.
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВРУ срочно соберется для голосования за законопроект о НАБУ и САП. По его словам, ориентировочное время голосования - следующая неделя.
Напомним, 22 июля Верховная Рада одобрила скандальный законопроект №12414 . Некоторые пункты этого документа ликвидируют независимость НАБУ и САП, а также подчиняют их деятельность генпрокурору. Документ поддержали 263 нардепа. Поздним вечером того же дня Зеленский подписал его.