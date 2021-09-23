Закон об олигархах и внеочередное заседание: повестка дня Рады на 23 сентября

Нардепы рассмотрят законопроект об олигархах во втором чтении.
В четверг, 23 сентября, в 10:00 начинается пленарное заседание Верховной Рады Украины. Нардепы, в частности, намерены рассмотреть во втором чтении так называемый закон об олигархах, определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.
Повестка дня заседания парламента опубликована на официальном сайте Рады.
Так, первым в повестке дня Рады стоит законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Далее парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении закон №5600, об изменениях в налоговом кодексе.
После этого нардепы намерены рассмотреть законопроекты №5148 о повышении качества пищевых продуктов, которые потребляют дети, в первом чтении, и №4046 о стимулировании деятельности фермерских хозяйств во втором чтении. Среди других вопросов:
- внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (№4278) о налогообложении товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях;
- соответствующие изменения (№4279) об обложении таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях — в Таможенный кодекс Украины;
- проект закона №2515 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим;
- законопроект №5542-1 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц и т.д.
Уже в 16:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание ВРУ.
В первом чтении будут рассматриваться:
- №6052 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов
- №5719 — проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий
- №4428 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам международного судебного сотрудничества
- №4612 — проект закона о внесении изменения в статью 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" относительно гарантий адвокатской деятельности.
Напомним, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что во время внеочередного заседания обсудят, скорее всего, отмену РРО для ФЛП.
Как сообщалось, принятый ранее в Украине закон об олигархах не позволит им участие в приватизации определенных объектов и обяжет их подавать декларации в том числе и с имуществом, в оффшорных компаниях. Однако, этот закон не предусматривает конфискацию имущества и арест олигархов.