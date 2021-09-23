Закон об олигархах и внеочередное заседание: повестка дня Рады на 23 сентября

Закон об олигархах и внеочередное заседание: повестка дня Рады на 23 сентября

Нардепы рассмотрят законопроект об олигархах во втором чтении.

В четверг, 23 сентября, в 10:00 начинается пленарное заседание Верховной Рады Украины. Нардепы, в частности, намерены рассмотреть во втором чтении так называемый закон об олигархах, определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

Повестка дня заседания парламента опубликована на официальном сайте Рады.

Так, первым в повестке дня Рады стоит законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Далее парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении закон №5600, об изменениях в налоговом кодексе.

После этого нардепы намерены рассмотреть законопроекты №5148 о повышении качества пищевых продуктов, которые потребляют дети, в первом чтении, и №4046 о стимулировании деятельности фермерских хозяйств во втором чтении. Среди других вопросов:

внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (№4278) о налогообложении товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

соответствующие изменения (№4279) об обложении таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых отправлениях — в Таможенный кодекс Украины;

проект закона №2515 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим;

законопроект №5542-1 о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц и т.д.

Уже в 16:00 председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание ВРУ.

В первом чтении будут рассматриваться:

№6052 — проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов

№5719 — проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий

№4428 — проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам международного судебного сотрудничества

№4612 — проект закона о внесении изменения в статью 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" относительно гарантий адвокатской деятельности.

Новости Украины: закон об олигархах уже на этой неделе рассмотрят в парламенте

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку