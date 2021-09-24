Закон об олигархах нужно будет переголосовать из-за юридических ошибок — нардеп

По его словам, повторное голосование может состояться уже на следующей неделе.

Нардеп, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что за принятый 23 сентября закон об олигархах нужно будет голосовать еще раз.

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Об этом он 24 сентября написал в своем Telegram-канале.

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать... 100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно три (396, 398, 406) поправки, которые противоречат одна другой", — сообщил Железняк и добавил, что голосование может состояться уже на следующей неделе.

Так, по его словам, депутаты хотят снова переголосовать за статью 5 закона. "Статья о том, как олигарх признается олигархом", — пояснил нардеп.

Стоит отметить, что именно к этой статье вносились правки, которые противоречат друг другу: одна говорит, что олигархом лицо признает СНБО, как это и предлагал Зеленский, а другая — правка спикера Совета Разумкова, что решение о признании лица олигархом принимается главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по обращению Комиссии по вопросам противодействия чрезмерному влиянию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон об олигархах — "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Законом определено, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу и теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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