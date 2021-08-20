"Закон один для всех": Разумков прокомментировал вероятность своей отставки

"Закон один для всех": Разумков прокомментировал вероятность своей отставки

Согласно Регламенту ВРУ, Разумкова могут отправить в отставку при соответствующем количестве голосов нардепов.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока уходить в отставку не собирается. Просьбы от нардепов о подписных листах для сбора голосов о его увольнении к Разумкову также не поступали.

Об этом спикер парламента сказал журналистам в пятницу, 20 августа, пишет "Укринформ".

В то же время, Разумков добавил, что его могут действительно отправить в отставку, если будет желание у народных депутатов.

"Я в отставку точно не собираюсь, ко мне никто за подписными листами не обращался. Процедура есть, вы знаете мое отношение, закон один для всех, даже для меня. Закон о Регламенте будет работать в любом случае. Если будет желание в народных депутатов, это право Верховной Рады — изменить главу", — сказал Разумков.

Напомним, ранее глава Верховной Рады рассказал, что получает зарплату в размере 40 000 гривен. Премий или надбавок к ежемесячной выплаты спикер парламента не имеет.

Также в июне спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя возможность своей отставки, заявлял, что пока не собирается покидать свой пост.

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