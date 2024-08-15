"Закончим эту драчку": Лукашенко обратился с призывом к Украине и РФ

В то же время, белорусский диктатор возложил ответственность за развязанную Россией войну на Запад.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину и Россию прекратить войну и сесть за стол переговоров. Правда, войну он назвал "драчкой".

Свое заявление белорусский диктатор озвучил в интервью российскому пропагандистскому телеканалу.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", – заявил Лукашенко.

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В то же время он прибег к традиционным пропагандистским тезисам о том, что в войне России против Украины якобы виноват Запад.

"Она нужна им (Западу – ред.). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрыты, где они открыто говорят – высокопоставленные люди. Дословно: "Пусть бьют друг друга – украинцы, россияне – пусть в этом казане все сдохнут", – высказался самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, несколькими днями ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с украинской операцией в Курской области России. По словам политика, он сказал президенту РФ Владимиру Путину: "Запомни: война в твоем государстве. Не сегодня-завтра тебя спросят: почему у тебя на твоей земле идет война, почему ты не предотвратил войну?"

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