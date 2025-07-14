Закончится ли война через 50 дней: политолог ответил

50-дневный ультиматум Трампа Путину: закончатся ли боевые действия в сентябре / © ТСН.ua

Реклама

Несмотря на высказанный Дональдом Трампом ультиматут диктатору Путину согласиться через 50 дней на мирное соглашение, боевые действия не прекратятся.

Такое мнение высказал украинский политолог Вадим Денисенко, передает «Эспрессо».

«Прекращение огня через 50 дней не произойдет. Путин и дальше будет пытаться наступать. Надеюсь, что ему это особенно не удастся», — считает эксперт.

Реклама

Денисенко обращает внимание на важный фактор — переговоры главы МИД страны-агрессорки Лаврова в Пхеньяне с режимом Ким Чен Ына.

«У нас есть один большой вопрос: мы до сих пор не понимаем, о чем договорился или не договорился Лавров в Пхеньяне. Ведь это единственная возможность для россиян получить относительно большие резервы без проведения мобилизации», — отметил он.

Политолог предположил, что если у Пхеньяни Лаврову не удалось договориться о новом привлечении военных из Северной Кореи, то можно считать, что шансы России на значительные продвижения на фронте до конца года невелики.

В то же время параллельно в мире начинаются два масштабных переговорных процесса — между США и Китаем и между Европейским Союзом и Китаем, говорит эксперт. Единственной страной, действительно может реально влиять на Россию он называет Китай.

Реклама

«Если европейцам и особенно США удастся достичь прогресса в этих переговорах, считаю, что одним из их ключевых пунктов может стать вопрос реального завершения войны в Украине и давления Китая на РФ», — подытожил Денисенко.

Ранее в BBC и Sky News прокомментировали 50-дневный ультиматум и предположили, что Трамп дает Путину передышку.