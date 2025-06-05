Владимир Путин / © Associated Press

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В случае смерти или ухода от власти российского диктатора Владимира Путина, никакого мира в Украине ожидать не стоит. Проблема не в президенте, а в российском режиме, не желающем окончания войны.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил Владимир Ельченко, украинский дипломат и последний посол Украины в России до момента оккупации Крыма.

«Не думаю, что смерть Путина что-то для нас существенно изменит, потому что его ближайшее окружение — еще худшие люди. Помню их еще по своей работе. Реальных политических изменений в России не происходит, люди просто меняются местами», — сказал он.

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По его мнению, единственный выход — резкое усиление санкций и существенное вооружение Украины. Военная же победа Украины так или иначе приведет к распаду России.

«В результат мирных переговоров, которые сейчас тянутся месяцами, я не верю. Мединский и другие россияне прямым текстом говорят, что готовы воевать еще хоть 20 лет. И они не будут жалеть положить для этого еще тысячи жизней. Важно пережить период Трампа. В конце концов, еще есть американский Конгресс, который будет сдерживать его от самых радикальных шагов», — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что в Кремле не намерены идти на мирные переговоры, а рассчитывают на дальнейшую оккупацию Украины.

По данным экспертов, Кремль намерен аннексировать, по меньшей мере, еще пять украинских областей, в частности, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую области. Эти планы обсуждаются в Кремле, несмотря на то, что у России до сих пор нет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были объявлены аннексированными в 2022 году, в частности речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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