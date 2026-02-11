Закончится ли война в Украине до лета: что известно о новых переговорах с РФ и дедлайне США

Украина согласилась на переговоры в США / © ТСН.ua

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение США провести следующий этап мирных переговоров в Майами. Встреча может состояться на следующей неделе, однако пока неизвестно присоединится ли к ним российская сторона.

Что известно о потенциальных мирных переговорах и действительно ли в Украине может наступить мир в ближайшее время — читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры Украины и России в США: какова следующая дата встречи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести очередной раунд мирных переговоров. Встреча может состояться на следующей неделе, а именно — 17 или 18 февраля в городе Майами.

Реклама

Однако, по словам украинского президента, неизвестно согласится ли Россия на такую встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Зеленский раскрыл детали обсуждений потенциальной встречи и отметил, что идея США создать свободную экономическую зону как буфер на Донбассе не вызывает восторга ни у Украины, ни у России. Он отметил, что взгляды на этот план различаются, поэтому стороны договорились подробнее проработать свои видения до следующей встречи.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими — давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть», — сказал Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что в обсуждениях относительно того, кто контролирует буферную зону, США должны уточнить свою позицию.

Реклама

«Если это наша территория — а это наша территория — то страна, чья это территория, должна ею управлять», — сказал Зеленский.

В России заявляют о дистанции и выдвигают новые требования к Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по войне в Украине продолжаются, но впереди «еще большая дистанция».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

Он дерзко призвал не «впадать в восторженное восприятие» усилий Трампа. Также Лавров в очередной раз лживо заверил, что РФ якобы стремится к миру, однако, по его словам, «пока мы не там».

В свою очередь представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что конкретных дат нового раунда мирных переговоров экспертов по Украине пока нет.

Реклама

Представитель Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

«Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет вскоре», — цинично выразился Песков.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любые мирные договоренности должны базироваться на «гарантиях безопасности для России». По его мнению, учитывать только интересы Украины в этом соглашении якобы недостаточно.

«Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России», — заявил Грушко.

Война в Украине может закончиться в течение нескольких месяцев?

На днях Зеленский заявлял, что война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный.

Реклама

По его словам, на прогресс в мирных переговорах существенно влияют предстоящие выборы в США. Зеленский пояснил, что для американцев выборы сейчас в приоритете, поэтому «они стремятся завершить все до июня» и хотят видеть четкий график.

«В принципе, мы давно предлагали американской стороне иметь действительно четкий Sequence Plan. Чтобы все понимали, на что идут стороны, в какой момент, на каких этапах. Чтобы война не растягивалась, потому что мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность. Вот и все. Если действительно «русские» готовы войну закончить, то действительно важно зафиксировать, в какие сроки», — отмечал он.

Кроме того, Зеленский в телефонном интервью Bloomberg,предположил, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры «будут продолжаться в доброй воле».

В то же время влиятельное издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть подготовлен уже в марте.

Реклама

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечает, что остаются последние шаги к миру. По его словам, только президент США Дональд Трамп может остановить российско-украинскую войну.

Последствия российских обстрелов в Украине / © Getty Images

Также он отметил, что важнейшие вопросы должны обсуждаться только на уровне лидеров государств.

«Наиболее чувствительные и сложные должны быть рассмотрены на уровне лидеров (Путина и Зеленского — Ред.)», — подчеркнул глава украинского МИД.

Позиция Украины

После трехсторонних переговоров, которые состоялись в Абу-Даби 5 февраля, Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по Донбассу остается неизменной.

Реклама

«Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. «Стоим, где стоим» — это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд», — подчеркивал президент.

По словам Зеленский позиция Украины по Донбассу остается неизменной / © Associated Press

Он отметил, что Россия продолжает требовать признания оккупированных территорий своими однако, по словам Зеленского, такие шаги не будут иметь силы, даже если их поддержит кто-то из иностранных лидеров.

В то же время глава государства подчеркнул, что приоритетом для Украины остается конкретный результат, а не сам факт диалога. Он подчеркнул, что фундаментом для завершения войны должны стать надежные механизмы безопасности.

«Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата — действенные гарантии безопасности. Украина не начинала этой войны, и именно Россия должна войну завершить», — написал Зеленский в Telegram.

Реклама

Почему Украине не выгодно сейчас садиться за стол переговоров

Секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что Украина находится в невыгодной позиции для ведения переговоров.

В то же время он заявляет, что нынешний переговорный процесс не имеет реальных результатов, кроме того Россия пытается усилить давление на Украину как на фронте, так и вне его, в частности через удары по энергетической инфраструктуре в период сильных морозов.

Переговоры в Абу-Даби, февраль 2026 года

«Они пытаются склонить нас к уступкам. Когда Россия подает свои аргументы, а у нас нет сильных контраргументов, переговоры становятся безрезультатными», — сказал депутат.

По мнению нардепа Костенко, ситуация на переговорах кардинально изменится, как только Украина перехватит инициативу на фронте.

Реклама

По его словам, если удастся выйти на темпы уничтожения оккупантов в 50 тысяч в месяц и сбивать до 90% вражеских дронов еще на подлете, вопрос о «сдаче территорий» отпадет сам собой.

Также он отметил, что Украина должна готовиться к длительному противостоянию и ждать более благоприятных дипломатических условий, параллельно усиливая обороноспособность.

Завершение войны в Украине до лета 2026: какие есть шансы

Роман Костенко считает сценарий с завершением войны до лета маловероятным, если опираться на нынешние реалии и планы Кремля, передает РБК-Украина.

По его словам, отказ Украины от территорий не остановит Россию — враг лишь возьмет паузу на месяц, чтобы перегруппироваться и ударить на другом направлении.

Реклама

«Если мы не отдадим территории, то это маловероятный сценарий. Но если отдадим, то это максимум остановит их на месяц, они перебросят свои войска на другое направление и все начнется снова», — пояснил нардеп.

Он считает, что «мирный план» может сработать лишь при условии появления «черного лебедя», то есть:

внезапной смерти Путина;

внутреннего коллапса в РФ;

или в случае критических потерь оккупантов, от которых они не смогут оправиться.

В то же время Костенко предостерегает от коварного перемирия. Москва может согласиться на тишину только для того, чтобы втянуть Украину в избирательный процесс, дождаться снятия военного положения, а затем атаковать с новой силой.

«Коварный мир», я предполагаю, может быть. А то, что Россия откажется атаковать нас дальше в тех условиях, которые у них сейчас есть, честно, я в это не верю. Пусть я буду неправ. Но в войне с РФ нужно всегда надеяться на худшее, потому что это Россия», — сказал Костенко.

Реклама

В то же время военный и политолог Кирилл Сазонов называет мартовские сроки окончания войны «бредом». Он отметил, что россияне сейчас бросают в бой «все, что могут».

Эксперт отметил, что Путин стремится даже к малейшей победе, поэтому будет давить на Донецкую область — Славянск, Краматорск.

Сазонов предполагает, что боевые действия в Украине могут стихнуть к лету, осени или концу года, поскольку запас прочности России уже начал серьезно трещать.

Политолог Алексей Буряченко отметил, что россияне уже чувствуют серьезные экономические последствия войны. По его словам, в Кремле начали активнее двигаться в направлении переговоров по урегулированию войны против Украины.

Реклама

Эксперт пояснил, что на это указывает появление военных в составе переговорной группы РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.