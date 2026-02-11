- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 7 мин
Закончится ли война в Украине до лета: что известно о новых переговорах с РФ и дедлайне США
На фоне подготовки встречи в США Зеленский заявил о возможности окончания войны в течение нескольких месяцев. Однако военные эксперты предупреждают о рисках «коварного перемирия» для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский согласился на предложение США провести следующий этап мирных переговоров в Майами. Встреча может состояться на следующей неделе, однако пока неизвестно присоединится ли к ним российская сторона.
Что известно о потенциальных мирных переговорах и действительно ли в Украине может наступить мир в ближайшее время — читайте в материале ТСН.ua.
Переговоры Украины и России в США: какова следующая дата встречи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести очередной раунд мирных переговоров. Встреча может состояться на следующей неделе, а именно — 17 или 18 февраля в городе Майами.
Однако, по словам украинского президента, неизвестно согласится ли Россия на такую встречу.
Зеленский раскрыл детали обсуждений потенциальной встречи и отметил, что идея США создать свободную экономическую зону как буфер на Донбассе не вызывает восторга ни у Украины, ни у России. Он отметил, что взгляды на этот план различаются, поэтому стороны договорились подробнее проработать свои видения до следующей встречи.
«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими — давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть», — сказал Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул, что в обсуждениях относительно того, кто контролирует буферную зону, США должны уточнить свою позицию.
«Если это наша территория — а это наша территория — то страна, чья это территория, должна ею управлять», — сказал Зеленский.
В России заявляют о дистанции и выдвигают новые требования к Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по войне в Украине продолжаются, но впереди «еще большая дистанция».
Он дерзко призвал не «впадать в восторженное восприятие» усилий Трампа. Также Лавров в очередной раз лживо заверил, что РФ якобы стремится к миру, однако, по его словам, «пока мы не там».
В свою очередь представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков отметил, что конкретных дат нового раунда мирных переговоров экспертов по Украине пока нет.
«Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет вскоре», — цинично выразился Песков.
В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любые мирные договоренности должны базироваться на «гарантиях безопасности для России». По его мнению, учитывать только интересы Украины в этом соглашении якобы недостаточно.
«Мы признаем, что мирное урегулирование в Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевым фактором, конечно, являются интересы безопасности России», — заявил Грушко.
Война в Украине может закончиться в течение нескольких месяцев?
На днях Зеленский заявлял, что война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный.
По его словам, на прогресс в мирных переговорах существенно влияют предстоящие выборы в США. Зеленский пояснил, что для американцев выборы сейчас в приоритете, поэтому «они стремятся завершить все до июня» и хотят видеть четкий график.
«В принципе, мы давно предлагали американской стороне иметь действительно четкий Sequence Plan. Чтобы все понимали, на что идут стороны, в какой момент, на каких этапах. Чтобы война не растягивалась, потому что мы действительно хотим закончить войну и гарантировать безопасность. Вот и все. Если действительно «русские» готовы войну закончить, то действительно важно зафиксировать, в какие сроки», — отмечал он.
Кроме того, Зеленский в телефонном интервью Bloomberg,предположил, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры «будут продолжаться в доброй воле».
В то же время влиятельное издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что проект мирного соглашения между Россией и Украиной может быть подготовлен уже в марте.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечает, что остаются последние шаги к миру. По его словам, только президент США Дональд Трамп может остановить российско-украинскую войну.
Также он отметил, что важнейшие вопросы должны обсуждаться только на уровне лидеров государств.
«Наиболее чувствительные и сложные должны быть рассмотрены на уровне лидеров (Путина и Зеленского — Ред.)», — подчеркнул глава украинского МИД.
Позиция Украины
После трехсторонних переговоров, которые состоялись в Абу-Даби 5 февраля, Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по Донбассу остается неизменной.
«Сложные вопросы остались сложными. Украина еще раз подтвердила свои позиции по вопросу Донбасса. «Стоим, где стоим» — это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд», — подчеркивал президент.
Он отметил, что Россия продолжает требовать признания оккупированных территорий своими однако, по словам Зеленского, такие шаги не будут иметь силы, даже если их поддержит кто-то из иностранных лидеров.
В то же время глава государства подчеркнул, что приоритетом для Украины остается конкретный результат, а не сам факт диалога. Он подчеркнул, что фундаментом для завершения войны должны стать надежные механизмы безопасности.
«Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мирного результата — действенные гарантии безопасности. Украина не начинала этой войны, и именно Россия должна войну завершить», — написал Зеленский в Telegram.
Почему Украине не выгодно сейчас садиться за стол переговоров
Секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что Украина находится в невыгодной позиции для ведения переговоров.
В то же время он заявляет, что нынешний переговорный процесс не имеет реальных результатов, кроме того Россия пытается усилить давление на Украину как на фронте, так и вне его, в частности через удары по энергетической инфраструктуре в период сильных морозов.
«Они пытаются склонить нас к уступкам. Когда Россия подает свои аргументы, а у нас нет сильных контраргументов, переговоры становятся безрезультатными», — сказал депутат.
По мнению нардепа Костенко, ситуация на переговорах кардинально изменится, как только Украина перехватит инициативу на фронте.
По его словам, если удастся выйти на темпы уничтожения оккупантов в 50 тысяч в месяц и сбивать до 90% вражеских дронов еще на подлете, вопрос о «сдаче территорий» отпадет сам собой.
Также он отметил, что Украина должна готовиться к длительному противостоянию и ждать более благоприятных дипломатических условий, параллельно усиливая обороноспособность.
Завершение войны в Украине до лета 2026: какие есть шансы
Роман Костенко считает сценарий с завершением войны до лета маловероятным, если опираться на нынешние реалии и планы Кремля, передает РБК-Украина.
По его словам, отказ Украины от территорий не остановит Россию — враг лишь возьмет паузу на месяц, чтобы перегруппироваться и ударить на другом направлении.
«Если мы не отдадим территории, то это маловероятный сценарий. Но если отдадим, то это максимум остановит их на месяц, они перебросят свои войска на другое направление и все начнется снова», — пояснил нардеп.
Он считает, что «мирный план» может сработать лишь при условии появления «черного лебедя», то есть:
внезапной смерти Путина;
внутреннего коллапса в РФ;
или в случае критических потерь оккупантов, от которых они не смогут оправиться.
В то же время Костенко предостерегает от коварного перемирия. Москва может согласиться на тишину только для того, чтобы втянуть Украину в избирательный процесс, дождаться снятия военного положения, а затем атаковать с новой силой.
«Коварный мир», я предполагаю, может быть. А то, что Россия откажется атаковать нас дальше в тех условиях, которые у них сейчас есть, честно, я в это не верю. Пусть я буду неправ. Но в войне с РФ нужно всегда надеяться на худшее, потому что это Россия», — сказал Костенко.
В то же время военный и политолог Кирилл Сазонов называет мартовские сроки окончания войны «бредом». Он отметил, что россияне сейчас бросают в бой «все, что могут».
Эксперт отметил, что Путин стремится даже к малейшей победе, поэтому будет давить на Донецкую область — Славянск, Краматорск.
Сазонов предполагает, что боевые действия в Украине могут стихнуть к лету, осени или концу года, поскольку запас прочности России уже начал серьезно трещать.
Политолог Алексей Буряченко отметил, что россияне уже чувствуют серьезные экономические последствия войны. По его словам, в Кремле начали активнее двигаться в направлении переговоров по урегулированию войны против Украины.
Эксперт пояснил, что на это указывает появление военных в составе переговорной группы РФ.
Читайте также:
Закончится ли война в Украине уже весной — в МИД сделали заявление
«Переговорный процесс на финишной прямой»: у Зеленского оценили шансы на окончание войны
Будут ли выборы и референдум в мае: в Раде и Минобороны отреагировали на статью FT