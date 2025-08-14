Закончится ли встреча с Путиным провалом: Трамп дал оценку в процентах

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дал 25% вероятности того, что предстоящая встреча с Путиным на Аляске завершится неудачно.

Об этом сообщает The Guardian.

Трампа спросили, считает ли он, что встреча с диктатором РФ может закончиться провалом. В ответ он сказал, что оценивает возможность провала в 25%.

«Существует 25% вероятности того, что эта встреча не будет успешной, и в таком случае я [вернусь] к руководству страной, и мы уже за шесть месяцев снова сделали Америку великой», — сказал Трамп.

По словам президента США, главной целью завтрашнего саммита является организация второй встречи — с участием Зеленского — для достижения соглашения. Переговоры он сравнил с «шахматной игрой».

Напомним, что Дональд Трамп не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.