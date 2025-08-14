- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 1 мин
Закончится ли встреча с Путиным провалом: Трамп дал оценку в процентах
Трамп заявил, что встреча с Путиным на 25% может завершиться провалом.
Президент США Дональд Трамп дал 25% вероятности того, что предстоящая встреча с Путиным на Аляске завершится неудачно.
Об этом сообщает The Guardian.
Трампа спросили, считает ли он, что встреча с диктатором РФ может закончиться провалом. В ответ он сказал, что оценивает возможность провала в 25%.
«Существует 25% вероятности того, что эта встреча не будет успешной, и в таком случае я [вернусь] к руководству страной, и мы уже за шесть месяцев снова сделали Америку великой», — сказал Трамп.
По словам президента США, главной целью завтрашнего саммита является организация второй встречи — с участием Зеленского — для достижения соглашения. Переговоры он сравнил с «шахматной игрой».
Напомним, что Дональд Трамп не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным.