"Законное место": премьер Британии поддержал вступление Украины в НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что он поддерживает вступление Украины в НАТО.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, передает PA Media.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО, что законное место Украины – в НАТО, и то, о чем мы также говорим с Украиной сейчас – это гарантирование того, что они имеют всю необходимую поддержку для успешного контрнаступления", – сказал он.

Сунак заявил, что он гордится поддержкой Украины и добавил, что хочет быть уверенным, что "мы сделаем все возможное для того, чтобы Украина была успешной".

"Мы хотим быть уверенными, что мы создали механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не идем, мы будем здесь и будем продолжать поддерживать Украину – не только сейчас, но и в последующие годы ", – подчеркнул он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вступлению Украины в альянс.

Кроме того, мы ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО. Страна ждет, когда Североатлантический союз будет готов принять нас.

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