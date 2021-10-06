Законопроект 5600: почему возможные изменения в Налоговый кодекс вызвали острую критику

Внесенный на рассмотрение во втором чтении и в целом Верховной Рады Украины правительственный законопроект 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актыах Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" вызвал острую критику представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов.

Всего было внесено почти 11 тысяч правок. Его откровенно критикуют. Народные избранники отмечают, что хороший законопроект не вызывал бы такого беспокойства не только в зале, но и у бизнеса. Речь идет о представителях всех отраслей: от телекома к металлургам и химикам. В Киеве по инициативе Федерации работодателей Украины по этому случаю состоялся круглый стол, в ходе которого его участники в очередной раз выразили обеспокоенность.

О чем законопроект 5600

Законопроект 5600 Кабмин инициировал как таковой, который призван сбалансировать бюджетные поступления за счет вывода в законное поле схем по уклонению от налогообложения, создание прозрачной конкурентной среды и повышения эффективности использования экономических ресурсов страны. Также правительство планирует создать справедливые условия налогообложения для всех налогоплательщиков. Эффект чиновники оценили в 50 млрд грн ежегодно. Это должно произойти за счет повышения:

ставок акцизного налога на пиво,

экологического налога,

рентной платы за пользование недрами,

рентной платы за специальное использование воды,

рентной платы за специальное использование лесных ресурсов,

рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом;

отмена льготы по акцизному налогу по поставкам электрической энергии, произведенной из возобновляемых источниках энергии;

установление ограничений на перенос убытков на будущие периоды для крупных налогоплательщиков,

другие меры для расширения базы налогообложения налогом на прибыль и тому подобное.

За что критикуют законопроект 5600

Представители украинского бизнеса критикуют многие положения. Они отмечают, что в Украине вместо поддержки отраслей идет их сокращение, что приводит к сокращениям рабочих мест, закрытию предприятий и упадку в населенных пунктах. В общем замечания касаются следующих пунктов:

положение относительно акцизного налога на пиво — индексация размера ставки налогообложения на 5%. Несмотря на то, что это повышение нельзя назвать резким, дискуссионной является целесообразность увеличения уровня налоговой нагрузки на такую продукцию. В нашей стране акцизный налог на пиво вместе с акцизным налогом с розничных продаж подакцизных товаров уже на 50% превышает соответствующий минимальный акциз;

рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) и несправедливое налогообложение игроков рынка, которое заключается в системе спектральных коэффициентов, когда одни мобильные операторы переплачивают, а другие - наоборот, получают от государства налоговую скидку, фактически нанося ущерб государственному бюджету. Частотами поделились, новые технологии (4G) ввели, но коэффициенты оставлено, несмотря на позицию регулятора относительно необходимости их отмены. Такая норма предлагалась в законопроекте 5600, но на одной из рабочих групп в парламентском Комитете Минфин резко выступил против инициативы по отмене коэффициентов, поддержав позиции одного из операторов связи, мотивируя это необходимостью недопущения негативного финансового эффекта для него;

концепция НДФЛ 18% на доходы селян (сельское домохозяйство), полностью уничтожает его как легальную экономическую единицу, убеждают критики документа. Предприниматель селянин платит единый налог — это меньше 1% от суммы дохода. Фермерское хозяйство или ООО выращивает культуру, имеет расходы и платит налог с дохода минус расходы. Обычно налоговые органы требуют 1% нагрузки, но не 19.5%, как предлагается. К примеру, в Польше не облагаются доходы с земельного участка площадью до 1 га.

Аргументы бизнеса

В Федерации стеклянной промышленности Украины говорят о том, что отрасль на грани выживания. Ситуация усугубляется стоимостью энергоносителей. Два предприятия уже заявили о прекращении деятельности.

Критику вызвал законопроект и в крупных игроков на телекоммуникационном рынке. В частности, представитель компании "Киевстар" Артем Фреюк заявил, что этот документ не предусматривает установление справедливого налогообложения, которое объявил Кабмин, а также нарушает подписанный в 2019-м меморандум между телекоммуникационными компаниями и правительством, согласно которому бизнес должен развивать качество связи и мобильного интернета в сельской местности, а государство не повышать до середины 2024-го ренту.

"Мобильные операторы — это одни из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Мы развиваем цифровую отрасль. Для нас законопроект 5600 — это не только о повышении налогов для отрасли мобильной связи, а вообще о возможности государства соблюдать предварительные договоренности с бизнесом. В 2019-м на инвестфоруме в Мариуполе в присутствии высшего руководства государства между мобильными операторами и правительством в лице тогдашнего премьер-министра был подписан меморандум. С одной стороны операторы обязались инвестировать в развитие интернета и связи в сельской местности, а государство гарантировало на период развертывания этих сетей фискальную стабильность. Для выполнения этого меморандума было разработано распоряжение Кабмина, которое предусматривало бы разработку документа, который должен был стать законопроектом о моратории на повышение ренты к середине 2024-го. Пока же мы видим, что правительственный законопроект 5600 фактически предлагает повысить ренту на частоты — это примерно 102 млн грн на всех мобильных операторов. На эти средства операторы могли бы построить более 100 объектов связи в селах и дать мобильный интернет туда, где его пока еще нет. Отрасль телекоммуникаций, если посмотреть на отчетность Государственной налоговой службы Украины, последние 5 лет стабильно за счет органического роста и любой индексации дает бюджету 1-2 млрд грн налогов ежегодно дополнительно. В то же время уровень налоговой нагрузки — один из самых высоких среди стран Европы — 35% от общих доходов рынка. Для нас очень важно, чтобы государство не создавало фискальные тормоза для модернизации и развития новейших технологий. Законопроект 5600 в первую очередь позиционировался правительством как такой, которій должен установить налоговую справедливость. Но в нашей индустрии такого не будет. В области существует проблема - спектральніе коэффициенты, применяемые к рентной плате за радиочастотный ресурс. Например, из-за повышающих коэффициентов компания "Киевстар" переплачивает 75 млн грн ежегодно, а другая компания, имеет понижающие коэффициенты и экономит. Поэтому мы убеждены, что в первую очередь нужно обращать внимание на упоминавшиеся коэффициенты и их отмену, а не просто индексировать отрасль в нарушение подписанного меморандума", — отметил представитель "Киевстара".

Что говорят эксперты и народные депутаты

Эксперт и руководящая партнерша ООО "Аудиторская фирма "Капитал Плюс" Татьяна Шевцова считает законопроект 5600 ставящим украинский бизнес в условия, когда все будут потенциальными правонарушителями.

"Хотела бы, в частности, начать с вопроса об экологическом сборе. Он не стоит в плоскости: уменьшать или не платить его. Давайте просто правильно тратить эти средства. Что же делает взамен государство? Меня беспокоят эти хаотические и постоянные изменения в налоговом законодательстве. Вряд ли бизнес может этому радоваться. Меня интересует прежде всего качество законопроекта. В него внесены 11 тысяч правок. По какой процедуре это можно рассмотреть? Если не по сокращенной, то почти каденция закончится до полного согласования. Относительно качества законопроекта и вовлеченности, чтобы исправить его. Государство предоставляет определенные гарантии. Меморандум был о рентных платежах на радиочастотные ресурсы и моратории на повышение ставки ренты на 4 года. Это не соблюдено. Это подрывает доверие к государству, качеству законов и соблюдению предоставленных налогоплательщикам гарантий. В законопроекте 5600 поднимаются обычные ренты, акцизы и т.д. Но поднимаются и административные вопросы. В частности, ограничения на выезд директора за границу по судебному решению. Мы понимаем, что это не так трудно сделать. Обязательства о неуплате налогов в один миллион гривен — это не такой большой штраф, но о правовом инструменте ограничений относительно его свободного передвижения", — считает Шевцова.

По ее словам, беспокойство вызывает и расширение для налоговых органов круга потенциальных правонарушителей среди бизнеса. "Что такое потенциальное правонарушение? По сегодняшней идеологии законодателя, мы все — потенциальные правонарушители, потому что ведем бизнес", — сказала эксперт.

Также Татьяна Шевцова напомнила о том, что процедура принятия документа народными депутатами под большим вопросом.

Народный депутат Нина Южанина добавила, что в законопроекте 5600 и после реакции бизнеса, и в парламенте, а также определенных доработок в Минфине и Офисе президента остаются "ужасные" нормы. Политик считает, что принятие документа приведет к коллапсу и закрытию предприятий, которые до сих пор работают. "Вместо того, чтобы решить проблему с ценами на энергоносители, мы будем рассматривать 5600, в котором зашиты такие нормы, которые на первый взгляд якобы легкие, но усиливают право налогового органа и наделяют его функциями бывшей налоговой милиции. Это неприемлемо для общества", — сказала Южанина.

Политик отметила, что после карантина к деятельности вернулось 17% предприятий по обслуживанию населения. "Такие цифры — это красный флажок, через который в зал законопроект 5600 вообще нельзя заносить. Когда там есть обоснование о повышении рентных платежей, потому что те не изменялись с 2017-го, это не обоснование. Мы когда-то, когда собирали бизнес, говорили, в частности с мобильным операторам, чтобы вкладывать деньги в расширение сети даже в небольших селах... Это очень важно для всех. Все говорят во власти об электронных услугах, а покрытия нет. Какое государство в смартфоне?" — заявила народный депутат.

Напомним, Верховная Рада рассмотрит законопроект 5600 об увеличении налоговой нагрузки по особой процедуре. Решение поддержали 254 народных депутата голосами фракций "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра". Дата рассмотрения пока согласовывается в Верховной Раде Украины.

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