Законопроект 5600: почему возможные изменения в Налоговый кодекс вызвали острую критику

Внесенный на рассмотрение во втором чтении и в целом Верховной Рады Украины правительственный законопроект 5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актыах Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" вызвал острую критику представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов.
Всего было внесено почти 11 тысяч правок. Его откровенно критикуют. Народные избранники отмечают, что хороший законопроект не вызывал бы такого беспокойства не только в зале, но и у бизнеса. Речь идет о представителях всех отраслей: от телекома к металлургам и химикам. В Киеве по инициативе Федерации работодателей Украины по этому случаю состоялся круглый стол, в ходе которого его участники в очередной раз выразили обеспокоенность.
О чем законопроект 5600
Законопроект 5600 Кабмин инициировал как таковой, который призван сбалансировать бюджетные поступления за счет вывода в законное поле схем по уклонению от налогообложения, создание прозрачной конкурентной среды и повышения эффективности использования экономических ресурсов страны. Также правительство планирует создать справедливые условия налогообложения для всех налогоплательщиков. Эффект чиновники оценили в 50 млрд грн ежегодно. Это должно произойти за счет повышения:
- ставок акцизного налога на пиво,
- экологического налога,
- рентной платы за пользование недрами,
- рентной платы за специальное использование воды,
- рентной платы за специальное использование лесных ресурсов,
- рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом;
- отмена льготы по акцизному налогу по поставкам электрической энергии, произведенной из возобновляемых источниках энергии;
- установление ограничений на перенос убытков на будущие периоды для крупных налогоплательщиков,
- другие меры для расширения базы налогообложения налогом на прибыль и тому подобное.
За что критикуют законопроект 5600
Представители украинского бизнеса критикуют многие положения. Они отмечают, что в Украине вместо поддержки отраслей идет их сокращение, что приводит к сокращениям рабочих мест, закрытию предприятий и упадку в населенных пунктах. В общем замечания касаются следующих пунктов:
- положение относительно акцизного налога на пиво — индексация размера ставки налогообложения на 5%. Несмотря на то, что это повышение нельзя назвать резким, дискуссионной является целесообразность увеличения уровня налоговой нагрузки на такую продукцию. В нашей стране акцизный налог на пиво вместе с акцизным налогом с розничных продаж подакцизных товаров уже на 50% превышает соответствующий минимальный акциз;
- рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) и несправедливое налогообложение игроков рынка, которое заключается в системе спектральных коэффициентов, когда одни мобильные операторы переплачивают, а другие - наоборот, получают от государства налоговую скидку, фактически нанося ущерб государственному бюджету. Частотами поделились, новые технологии (4G) ввели, но коэффициенты оставлено, несмотря на позицию регулятора относительно необходимости их отмены. Такая норма предлагалась в законопроекте 5600, но на одной из рабочих групп в парламентском Комитете Минфин резко выступил против инициативы по отмене коэффициентов, поддержав позиции одного из операторов связи, мотивируя это необходимостью недопущения негативного финансового эффекта для него;
- концепция НДФЛ 18% на доходы селян (сельское домохозяйство), полностью уничтожает его как легальную экономическую единицу, убеждают критики документа. Предприниматель селянин платит единый налог — это меньше 1% от суммы дохода. Фермерское хозяйство или ООО выращивает культуру, имеет расходы и платит налог с дохода минус расходы. Обычно налоговые органы требуют 1% нагрузки, но не 19.5%, как предлагается. К примеру, в Польше не облагаются доходы с земельного участка площадью до 1 га.
Аргументы бизнеса
В Федерации стеклянной промышленности Украины говорят о том, что отрасль на грани выживания. Ситуация усугубляется стоимостью энергоносителей. Два предприятия уже заявили о прекращении деятельности.
Критику вызвал законопроект и в крупных игроков на телекоммуникационном рынке. В частности, представитель компании "Киевстар" Артем Фреюк заявил, что этот документ не предусматривает установление справедливого налогообложения, которое объявил Кабмин, а также нарушает подписанный в 2019-м меморандум между телекоммуникационными компаниями и правительством, согласно которому бизнес должен развивать качество связи и мобильного интернета в сельской местности, а государство не повышать до середины 2024-го ренту.
"Мобильные операторы — это одни из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Мы развиваем цифровую отрасль. Для нас законопроект 5600 — это не только о повышении налогов для отрасли мобильной связи, а вообще о возможности государства соблюдать предварительные договоренности с бизнесом. В 2019-м на инвестфоруме в Мариуполе в присутствии высшего руководства государства между мобильными операторами и правительством в лице тогдашнего премьер-министра был подписан меморандум. С одной стороны операторы обязались инвестировать в развитие интернета и связи в сельской местности, а государство гарантировало на период развертывания этих сетей фискальную стабильность. Для выполнения этого меморандума было разработано распоряжение Кабмина, которое предусматривало бы разработку документа, который должен был стать законопроектом о моратории на повышение ренты к середине 2024-го. Пока же мы видим, что правительственный законопроект 5600 фактически предлагает повысить ренту на частоты — это примерно 102 млн грн на всех мобильных операторов. На эти средства операторы могли бы построить более 100 объектов связи в селах и дать мобильный интернет туда, где его пока еще нет. Отрасль телекоммуникаций, если посмотреть на отчетность Государственной налоговой службы Украины, последние 5 лет стабильно за счет органического роста и любой индексации дает бюджету 1-2 млрд грн налогов ежегодно дополнительно. В то же время уровень налоговой нагрузки — один из самых высоких среди стран Европы — 35% от общих доходов рынка. Для нас очень важно, чтобы государство не создавало фискальные тормоза для модернизации и развития новейших технологий. Законопроект 5600 в первую очередь позиционировался правительством как такой, которій должен установить налоговую справедливость. Но в нашей индустрии такого не будет. В области существует проблема - спектральніе коэффициенты, применяемые к рентной плате за радиочастотный ресурс. Например, из-за повышающих коэффициентов компания "Киевстар" переплачивает 75 млн грн ежегодно, а другая компания, имеет понижающие коэффициенты и экономит. Поэтому мы убеждены, что в первую очередь нужно обращать внимание на упоминавшиеся коэффициенты и их отмену, а не просто индексировать отрасль в нарушение подписанного меморандума", — отметил представитель "Киевстара".
Что говорят эксперты и народные депутаты
Эксперт и руководящая партнерша ООО "Аудиторская фирма "Капитал Плюс" Татьяна Шевцова считает законопроект 5600 ставящим украинский бизнес в условия, когда все будут потенциальными правонарушителями.
"Хотела бы, в частности, начать с вопроса об экологическом сборе. Он не стоит в плоскости: уменьшать или не платить его. Давайте просто правильно тратить эти средства. Что же делает взамен государство? Меня беспокоят эти хаотические и постоянные изменения в налоговом законодательстве. Вряд ли бизнес может этому радоваться. Меня интересует прежде всего качество законопроекта. В него внесены 11 тысяч правок. По какой процедуре это можно рассмотреть? Если не по сокращенной, то почти каденция закончится до полного согласования. Относительно качества законопроекта и вовлеченности, чтобы исправить его. Государство предоставляет определенные гарантии. Меморандум был о рентных платежах на радиочастотные ресурсы и моратории на повышение ставки ренты на 4 года. Это не соблюдено. Это подрывает доверие к государству, качеству законов и соблюдению предоставленных налогоплательщикам гарантий. В законопроекте 5600 поднимаются обычные ренты, акцизы и т.д. Но поднимаются и административные вопросы. В частности, ограничения на выезд директора за границу по судебному решению. Мы понимаем, что это не так трудно сделать. Обязательства о неуплате налогов в один миллион гривен — это не такой большой штраф, но о правовом инструменте ограничений относительно его свободного передвижения", — считает Шевцова.
По ее словам, беспокойство вызывает и расширение для налоговых органов круга потенциальных правонарушителей среди бизнеса. "Что такое потенциальное правонарушение? По сегодняшней идеологии законодателя, мы все — потенциальные правонарушители, потому что ведем бизнес", — сказала эксперт.
Также Татьяна Шевцова напомнила о том, что процедура принятия документа народными депутатами под большим вопросом.
Народный депутат Нина Южанина добавила, что в законопроекте 5600 и после реакции бизнеса, и в парламенте, а также определенных доработок в Минфине и Офисе президента остаются "ужасные" нормы. Политик считает, что принятие документа приведет к коллапсу и закрытию предприятий, которые до сих пор работают. "Вместо того, чтобы решить проблему с ценами на энергоносители, мы будем рассматривать 5600, в котором зашиты такие нормы, которые на первый взгляд якобы легкие, но усиливают право налогового органа и наделяют его функциями бывшей налоговой милиции. Это неприемлемо для общества", — сказала Южанина.
Политик отметила, что после карантина к деятельности вернулось 17% предприятий по обслуживанию населения. "Такие цифры — это красный флажок, через который в зал законопроект 5600 вообще нельзя заносить. Когда там есть обоснование о повышении рентных платежей, потому что те не изменялись с 2017-го, это не обоснование. Мы когда-то, когда собирали бизнес, говорили, в частности с мобильным операторам, чтобы вкладывать деньги в расширение сети даже в небольших селах... Это очень важно для всех. Все говорят во власти об электронных услугах, а покрытия нет. Какое государство в смартфоне?" — заявила народный депутат.
Напомним, Верховная Рада рассмотрит законопроект 5600 об увеличении налоговой нагрузки по особой процедуре. Решение поддержали 254 народных депутата голосами фракций "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра". Дата рассмотрения пока согласовывается в Верховной Раде Украины.