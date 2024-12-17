Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Законопроект о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС снова отложили

Дата публикации
Просмотры
131
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Законопроект о достройке двух почти готовых энергоблоков Хмельницкой АЭС снова отложили

Хмельницкая АЭС

Верховная рада отложила рассмотрение проекта закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

Об этом сообщила депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко.

Такое решение приняли по требованию оппозиционных партий, саботирующих строительство дополнительных генерирующих мощностей.

Перенос рассмотрения закона откладывает ввод в эксплуатацию двух дополнительных энергоблоков общей мощностью 2,2 ГВт.

Вся атомная энергетика на 100% принадлежит государству и обеспечивает льготный тариф на электроэнергию для населения, который в несколько раз ниже рыночной цены.

Решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС Кабинет Министров принял еще в апреле 2024 года. Однако из-за противодействия оппозиционных сил и лоббистов частных компаний законопроект еще не рассмотрен.

Следующая публикация