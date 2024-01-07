Законопроект о мобилизации будет изменен: секретарь комитета ВР рассказал подробности

Секретарь комитета по нацбезопасности Верховной Рады Роман Костенко заявил, что после проработки в парламенте законопроект о мобилизации будет "изменен довольно существенно". У народных депутатов есть вопросы буквально к каждой статье.

Об этом народный депутат говорил в интервью nv.ua.

По его словам, во время обсуждения с участием министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника Генштаба Сергея Шапталы народные депутаты, в том числе члены комитета, задавали вопросы практически к каждой статье, "к каждому изменению, которое там есть".

"Мы, пожалуй, два с половиной часа задавали им стратегические вопросы по законопроекту — что нужно министерству обороны, что нужно главнокомандующему, цифры мобилизации, как повлияет каждая статья", — отметил он.

Роман Костенко утверждает, что законопроект может быть возвращен правительству на доработку через голосование в зале или проголосован в первом чтении.

"То, что я сейчас вижу: в коалиции будут пытаться провести его в зале до первого чтения, чтобы потом во втором чтении исправить те вопросы, с которыми многие депутаты не согласны. Такие варианты. Как будет, мы посмотрим”, — заметил он.

Костенко отметил, что 9 января состоится голосование в комитете, которое определит дальнейшую судьбу законопроекта. Эта дата была выбрана не случайно, поскольку накануне, 8 января, проходит время подачи альтернативных [законопроектов], которых на сегодняшний день [7 января] уже есть четыре.

“Дорабатывать там есть что – начиная от технических, юридических моментов и заканчивая концептуально теми нормами, которые туда вложены, и объяснить их не могут. И это нужно исправлять”, — подчеркнул секретарь парламентского комитета.

Ранее в Верховной Раде анонсировали изменения в законопроект о мобилизации, который вызвал острую реакцию общества. Депутаты утверждают, что документ не будет принят в нынешнем виде. Теоретически с него могут убрать нормы об ограничениях средств, недвижимости и имущества уклонян, об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности и т.д.

Напомним, в течение трех дней, с 4 по 6 января, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме будет рассматривать законопроект о мобилизации. Решение должно быть принято после 8 января. Все, что известно об обновленном законопроекте и его рассмотрении по состоянию на сегодняшний день, читайте в материале ТСН.ua.

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