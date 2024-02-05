Законопроект о мобилизации: в комитете оценили шансы, проголосует ли Рада за документ

Если законопроект пройдет первое чтение, комитет доработает его перед вынесением на голосование во втором чтении.

Новый законопроект о мобилизации №10449 имеет хорошие шансы на то, чтобы Верховная Рада приняла его в первом чтении. Если это произойдет, профильный парламентский комитет доработает документ перед вынесением на голосование во втором чтении.

Об этом главе Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Завитневич сообщил о хороших шансах мобилизационного законопроекта быть проголосованным в первом чтении.

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"На основе консультаций с коллегами-парламентариями могу сказать, что у законопроекта хорошие шансы на то, чтобы быть принятым. Да, есть замечания, предложения. Но ситуация такова, чтобы без внедрения демобилизационных и мобилизационных механизмов мы рискуем крайне истощить наши Силы обороны, последствия чего даже не хочу прогнозировать", – рассказал нардеп.

Поэтому, добавил он, если в парламентском зале будет необходима поддержка законопроекта, Комитет по нацбезопасности доработает его до второго чтения с учетом соответствующих предложений.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что парламент уже на этой неделе может принять законопроект о мобилизации в первом чтении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Все о новом законопроекте о мобилизации! Чем он отличается от предыдущего и когда начнет работать?

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