Законопроект о мобилизации: в Раде назвали дату второго чтения

Заметим, что 21 февраля – последний день подачи правок в законопроект.

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Предварительно, второе чтение законопроекта о мобилизации – 6 марта", – говорится в коротком заявлении.

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Напомним, по состоянию на 20 февраля в законопроект о мобилизации было подано более 1300 поправок, поэтому на этой неделе парламент его уже не рассмотрит.

Как сообщил нардеп Федор Вениславский, главные дискуссионные моменты вокруг законопроекта о мобилизации связаны с допустимым конституционным ограничением прав и свобод граждан.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация по-новому: стало известно, какие правки хотят внести в законопроект!

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