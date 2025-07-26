Законопроект о НАБУ и САП: в "Слуге народа" ответили, будут ли голосовать

Верховная Рада / © Associated Press

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В «Слуге народа» опровергли информацию о массовом отказе поддержать президентский законопроект о возвращении независимости САП и НАБУ.

Об этом заявила спикер фракции Юлия Палийчук в комментарии Общественному.

Ранее Financial Times сообщило, что до 70 народных избранников якобы не поддержат инициативу из-за опасений быть преследуемыми антикоррупционными органами.

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Такое предположение возникло после заявления руководителя САП Александра Клименко, заверившего: его структура «до молекул» разберет процесс ограничения ее полномочий. В то же время он добавил, что бояться САП должны только те, кто причастен к коррупции.

В «Слуге народа» настаивают: цифра у 70 депутатов не отвечает действительности, а значительная часть фракции за принятие закона. Источники в руководстве утверждают, что против выступает только «существенное меньшинство», и не из-за страха, а из-за убеждения, что предыдущий закон был логичен в контексте подотчетности НАБУ и САП Генеральному прокурору.

«Фракция „Слуга Народа“ поддержит президентский законопроект. Информация о том, что 70 депутатов вроде бы могут не проголосовать, не соответствует действительности. Мне непонятно, откуда взялось это количество», — говорит Палийчук.

Другие источники признают, что часть депутатов действительно опасается открытия дел.

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«И можно же завести уголовное производство по коррупции — и ты уже коррупционер, суд и так далее — никого не интересует, месседж запущен», — говорит депутат.

Однако в совместном чате фракции новость о 70 потенциальных иждивенцах вызвала лишь удивление.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект №13533 о деятельности НАБУ и САП, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам.

У НАБУ и САП поддержали такой шаг Зеленского. Там проинформировали, что этот законопроект имеет целью восстановить все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. Представители НАБУ и САП принимали непосредственное участие в подготовке текста документа.

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Ранее мы сообщали, в Украине продолжаются мирные протесты против аконопроекта о НАБУ и САП, который подписал президент Владимир Зеленский.

Из-за попытки вмешательства в независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП, под угрозой оказались не только деньги, но и доверие. Брюссель уже резко отреагировал на действия украинской власти по антикоррупционной системе.

А Германия и Франция тоже прокомментировали скандальные законы по НАБУ и САП. В западных МИД подчеркнули, что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований НАБУ.