Законопроект о выборах готов на две трети: когда документ ожидают в Раде

Послевоенные выборы в Украине / © ТСН.ua

Подготовка законодательной базы для проведения первых выборов по окончании войны вышла на финишную прямую. Несмотря на сложность процесса, документ может попасть в сессионный зал уже этой весной.

Состояние готовности и сроки

Председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире «Ранок.LIVE» сообщил, что законопроект о послевоенных выборах сейчас готов примерно на 2/3. По его прогнозам, финальная версия документа может появиться в Верховной Раде уже в апреле.

В то же время эксперт подчеркнул: активизация законотворческой работы не свидетельствует о том, что выборы состоятся в ближайшее время. Это стратегический шаг для подготовки государственного аппарата, который пока технически не способен обеспечить легитимный процесс голосования.

Ключевые вызовы: демография и реестры

Главным препятствием для быстрого проведения выборов является полная неактуальность старых баз данных. Из-за полномасштабной агрессии РФ миллионы украинцев были вынуждены изменить место жительства как внутри страны, так и за ее пределами.

Среди наиболее критических вопросов, требующих доработки:

Голосование за границей: механизм привлечения огромного количества беженцев остается открытым.

Голосование военных: разработка безопасных и инклюзивных процедур для защитников на фронте и в тылу.

Обновление реестра избирателей: создание новой системы учета граждан по фактическому пребыванию.

Специфика послевоенного общества

Алексей Кошель объяснил, что задержка в разработке связана с уникальностью ситуации. Послевоенное общество будет иметь особый запрос на справедливость и безопасность, что требует учета множества юридических деталей, ранее не актуальных для украинского законодательства.

Легитимность во время военного положения

Согласно действующему законодательству Украины (ст. 19 Закона «О правовом режиме военного положения»), проведение любых выборов — президентских, парламентских или местных — в период действия военного положения запрещено. Большинство политических сил и общественных организаций ранее подписали меморандум о том, что выборы должны состояться только после завершения войны и обеспечения условий безопасности, отвечающих стандартам ОБСЕ.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте разрабатывают закон о послевоенных выборах. Он назвал два условия для проведения подобных выборов.