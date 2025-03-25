Законопроект о расширении прав Нацгвардии сняли с повестки дня Рады

На заседании комитета 5 марта этот законопроект рекомендовали рассмотреть во втором чтении.

Верховная Рада сняла с повестки дня этой недели законопроект №10311 о расширении права Нацгвардии (НГ) использовать против митингующих огнестрельное оружие, спецсредства и дроны.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

ЦПК на прошлой неделе провел анализ этого проекта закона. Шабунин отмечает, что в "МВД даже не пытались опровергнуть" его.

"Все то, что мы аргументированно доказывали как расширение возможностей противодействовать протестам, МВД назвало "составлением прав нацгвардейцев". МВД так и не объяснило, каким образом противодействие массовым протестам помогает в борьбе с ДРГ. Потому что именно так они обосновывают потребность в этом законопроекте", — написал он.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что Рада законопроект №10311 не будет рассматривать.

"Действительно есть проблема с ним. Действительно сняли с повестки дня. В конспирологию здесь не верю. Откровенно, все нормально понимали, что нужно доработать. Не думаю, что в этом созыве примем. Как минимум — не в такой редакции", — считает он.

Напомним, правоохранительный комитет Рады утвердил законопроект, предоставляющий Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие против гражданского населения во время массовых беспорядков.

Законопроект значительно расширяет полномочия Национальной гвардии Украины (НГУ). В частности, предоставляет НГУ практически неограниченные права для использования огнестрельного оружия, слезоточивого газа, электрошокеров, беспилотников и других средств воздействия, в частности гражданского населения во время акций протеста.

В то же время в Министерстве внутренних дел объясняли, что законопроект должен привести нормы Закона Украины "О Национальной гвардии Украины" в соответствие с другими существующими правовыми нормами.

Там говорили, что нацгвардейцы и раньше имели право применять резиновые дубинки, электрошокеры и средства принудительной остановки транспорта. Это было предусмотрено постановлением Кабмина еще с 2017 года.

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