Законопроект о реформе градостроительства планируют принять до конца года

Законопроект о реформе градостроительства планируют принять до конца года

Государство является крупнейшим заказчиком инфраструктуры, в частности, дорожной.

Законопроект №5655, направленный на повышение прозрачности в сфере градостроительства, планируется принять во втором чтении до конца этого года.

26 октября законопроект был рассмотрен на пресс-конференции с участием представителей нескольких министерств.

По словам одного из авторов законопроекта, народного депутата Елены Шуляк, коррупционная составляющая на строительном рынке ежегодно достигает около 3 млрд грн.

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"Для того чтобы местное самоуправление могло влиять на нечестных застройщиков, мы внедряем для них возможность заходить на такие площадки и даже сносить незаконные застройки без суда", — рассказала Шуляк.

Нардепы отметили, что ко второму чтению в проекте будут исправлены недостатки, на которые ранее указали в НАПК.

"В целом документ учитывает требования антикоррупционной стратегии. В то же время неточности, которые могут потенциально нести коррупционную составляющую, будут исправлены ко второму чтению. К работе будут подключены представители НАПК и нашего антикоррупционного комитета", — пообещала заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец .

Государство является крупнейшим заказчиком инфраструктуры, в частности, дорожной, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем. Именно поэтому важно, чтобы заказы были прозрачными, а результат – качественным.

"Есть экс-коллеги, которые выступают против законопроекта 5655, но у этого документа очень большая поддержка. Знаем, что все неточности будут исправлены, поэтому поддерживаем авторов и хотим наконец-то работать по новым правилам", — подчеркнул он.

Участники мероприятия отметили, что ряд пунктов, предлагаемых в законопроекте, в частности, цифровизация, помогут преодолеть коррупцию в строительстве. Да, одним шагом для реформирования градостроительной сферы стало уничтожение монополии Государственной архитектурно-строительной инспекции. На рынке же будут работать через Единую государственную электронную систему.

"Фактически, когда мы автоматизируем каждый шаг, места для коррупции не останется", – заявил замминистра юстиции Сергей Орлов.

Напомним, законопроект №5655 вместе с законопроектами №5656 и №5877 является основой реформы градостроительства, целью которой является перевести отрасль строительства в цифровизированную и контролируемую плоскость. Планируется, что проект закона будет рассмотрен парламентом во втором чтении уже в ноябре-декабре 2021 года.

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