Законопроект "об олигархах" отправлен Венецианской комиссии на проверку – Разумков

Законопроект "об олигархах" отправлен Венецианской комиссии на проверку – Разумков

Денисова отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушение прав человека, заложенные в нем.

Законопроект №5599 "об олигархах" направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию/

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков на брифинге 10 сентября.

"Он направлен", - сказал Разумков.

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Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушение прав человека, заложенные в нем.

После этого, обращение в Венецианскую комиссию поддержало 4 фракции парламента.

Напомним, в документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

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