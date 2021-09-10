Законопроект "об олигархах" отправлен Венецианской комиссии на проверку – Разумков

Денисова отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушение прав человека, заложенные в нем.
Законопроект №5599 "об олигархах" направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию/
Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков на брифинге 10 сентября.
"Он направлен", - сказал Разумков.
Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушение прав человека, заложенные в нем.
После этого, обращение в Венецианскую комиссию поддержало 4 фракции парламента.
Напомним, в документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.