Законопроект Палаты представителей без помощи Украине и атака израильтян на оплот ХАМАСа: главные новости ночи 15 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 ноября 2023:
- Палата представителей приняла законопроект: дополнительной помощи Украине или Израилю нет Читать далее –>
- Ресурсы почти исчерпаны: вопрос помощи Украине находится в критической точке — Госдеп Читать далее –>
- Байден подпишет законопроект о финансировании, когда его примет Сенат — СМИ Читать далее –>
- Израильская армия начала операцию против ХАМАСа вокруг больницы "Аль-Шифа" Читать дальше –>
- Израильская атака на больницу "Аль-Шифы": ХАМАС обвиняет США Читать далее –>
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