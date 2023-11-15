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Законопроект Палаты представителей без помощи Украине и атака израильтян на оплот ХАМАСа: главные новости ночи 15 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1465
Время на прочтение
1 мин
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Законопроект Палаты представителей без помощи Украине и атака израильтян на оплот ХАМАСа: главные новости ночи 15 ноября 2023 года

Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 ноября 2023:

  • Палата представителей приняла законопроект: дополнительной помощи Украине или Израилю нет Читать далее –>
  • Ресурсы почти исчерпаны: вопрос помощи Украине находится в критической точке — Госдеп Читать далее –>
  • Байден подпишет законопроект о финансировании, когда его примет Сенат — СМИ Читать далее –>
  • Израильская армия начала операцию против ХАМАСа вокруг больницы "Аль-Шифа" Читать дальше –>
  • Израильская атака на больницу "Аль-Шифы": ХАМАС обвиняет США Читать далее –>

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Просмотры
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