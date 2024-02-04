Законопроект Палаты представителей без помощи Украине и реакция Белого дома: главные новости ночи 4 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Стало известно, когда Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украины .
- США вместе Великобританией и рядом стран нанесли новые удары по хуситам Читать далее –>
- Байден победил на праймериз в Южной Каролине – СМИ Читать далее –>
- "Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой": в Белый дом осудили законопроект о поддержке без помощи Украине Читать далее –>
- В Иране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого под Тегераном самолета МАУ Читать далее –>
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