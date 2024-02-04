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Законопроект Палаты представителей без помощи Украине и реакция Белого дома: главные новости ночи 4 февраля 2024 года

Законопроект Палаты представителей без помощи Украине и реакция Белого дома: главные новости ночи 4 февраля 2024 года

Администрация США продолжает поддерживать Украину / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Стало известно, когда Палата представителей США хочет проголосовать за поддержку Израиля без помощи Украины .
  • США вместе Великобританией и рядом стран нанесли новые удары по хуситам Читать далее –>
  • Байден победил на праймериз в Южной Каролине – СМИ Читать далее –>
  • "Безопасность Израиля должна быть священной, а не политической игрой": в Белый дом осудили законопроект о поддержке без помощи Украине Читать далее –>
  • В Иране разогнали митинг родственников погибших пассажиров сбитого под Тегераном самолета МАУ Читать далее –>

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