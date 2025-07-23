Законопроект по НАБУ и САП изначально касался другого: детали от нардепа

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Бакумов

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Принятый Верховной Радой закон с положениями, фактически ликвидирующими независимость НАБУ и САП, изначально касался совсем других вопросов. Это — защита прав родственников пропавших без вести на объективное, беспристрастное и быстрое досудебное расследование.

Об этом народный депутат от фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов заявил в эфире «Суспільне Студія».

Бакумов объяснил, что законопроект №12414 сначала позволял родственникам пропавших без вести обращаться в органы досудебного расследования по месту жительства. Ожидалось, что это уменьшит необходимость людей ездить в зоны боевых действий для подачи соответствующих заявлений.

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«И таким образом, указанным законопроектам предоставлялось право прокурора в своем мотивированном постановлении определять тот же орган досудебного расследования в других регионах, где подано соответствующее заявление об исчезновении, и соответственно расследовать. И, непосредственно, эти подразделения занимались досудебным расследованием, в определенных случаях поручали какие-то определенные следственные действия делать там, как лицо пропало без вести. Вот была основная идея законопроекта, и я ее поддержал», — рассказал народный избранник.

Однако, отметил он, во время подготовки законопроекта ко второму чтению в него были внесены правки 12, 13, 14 и 15, которые «вообще не касаются предмета правового регулирования». По словам Бакумова, эти правки «фактически превратили законопроект в другой». Именно поэтому нардеп не голосовал за документ во втором чтении.

Политик также акцентировал, что как председатель профильного подкомитета не был проинформирован о заседании, где рассматривался законопроект в измененном виде, и не имел возможности высказать свою позицию. В то же время, Бакумов не планирует обращаться в регламентный комитет парламента из-за нарушения процедур.

«Я уважаю решение парламента, оно пошло дальше, господин председатель Верховной Рады, во исполнение решения Верховной Рады, его подписал и направил немедленно на подпись президента. Это также была воля парламента. Что я буду здесь догонять, я не понимаю. На что я сейчас буду жаловаться, где мои права были нарушены или не нарушены. Это уже риторика, которая никому не интересна», — высказался нардеп.

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Что известно о законопроекте №12414: изменения по НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который касается порядка расследования уголовных правонарушений по делам пропавших без вести лиц. Однако ко второму чтению в документ были внесены правки, которые существенно влияют на деятельность антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

В частности, согласно этим изменениям:

генеральный прокурор получает полномочия предоставлять письменные указания детективам НАБУ;

ему также открывается доступ ко всем делам НАБУ с возможностью делегировать этот доступ другим прокурорам;

генпрокурор сможет закрывать дела по требованию стороны защиты, решать споры о подследственности и подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам;

отменяется запрет на передачу дел НАБУ в другие силовые структуры.