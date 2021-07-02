Законопроект Зеленского о деолигархзации: Разумков обещает внести поправки

Председатель парламента объяснил, что поправки будут касаться "изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц в так называемый реестр олигархов".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзации Украины. Их цель лишить Совет нацбезопасности и обороны функции решать, кто олигарх, а кто — нет.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 2 июля, пишет "Украинская правда".

"Обязательно буду предлагать (поправки — Ред.). Относительно СНБО, я действительно считаю, что это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции. Поэтому правки будут подаваться, и надеюсь, они будут поддержаны ", сказал он.

Председатель парламента объяснил, что поправки будут касаться "изменения органа, который должен принимать решение о включении или исключении тех или иных лиц к так называемому реестра олигархов".

Также Разумков отметил, что к этому законопроекту вряд ли будет применена специальная процедура, которая позволяет избежать долгого прохождения большого количества поправок. Он пояснил, что такие изменения регламента были сделаны лишь в так называемом "антиколомойском" законопроекте о банках, который депутаты завалили тысячами поправок и поэтому рассмотрение затягивалось.

Напомним, что накануне Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об олигархах №5599, поданный президентом Украины.

В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

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